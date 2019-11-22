聖誕節聚會還兩手空空？格蘭傑單一麥芽威士忌「紅綠金三色」質感開賣





▲格蘭傑單一麥芽威士忌「換桶窖藏陳釀系列」換上耀眼新裝，紅、綠、金設計恰巧是聖誕經典代表色，同時也帶來明亮歡快的節慶感。（圖／格蘭傑提供，下同）

消費中心／綜合報導

還不到12月，百貨商圈與周邊街頭已經全面換了聖誕新裝，有紅有綠又有點點銀光點綴，都在提醒大家，還不快揪好友來場年底聚餐！不管聚會地點選在餐廳還是到朋友家potluck，重要節慶一定要帶個伴手參加，才能顯出對於聚會的重視，甚至還能偷渡一點小心機、趁機展現個人品味。年末派對最適合加點微醺感，讓相聚的時刻更加淋漓酣暢，在此之前先提醒好友把平日喝的啤酒妹酒收起來，因為聖誕氛圍、美味佳餚還是要和經典的威士忌搭配，才最相得益彰！年末適逢格蘭傑「換桶窖藏陳釀系列」新上市，新盒更以聖誕經典三色設計，不僅美酒香醇、躍上聚會的質感更是爆棚，新的一年就在朋友圈裡奠定高質感大師的尊榮地位。



▲一字排開的全新盒裝，超有聖誕氣息。不過少有人知道的是，其中紅色PX雪莉桶、綠色波特桶，以及金色蘇玳桶的標籤色調、設計，是復刻自90年代初期第一代做出換桶陳釀的標籤，在酒迷的眼中也極具收藏價值。

擁有顯著風味的單一麥芽威士忌，是許多懂喝老饕的摯愛。來自酒鄉蘇格蘭的格蘭傑單一麥芽威士忌，儘管在台灣的知名度不比歐陸，但沾過以後的酒友，就彷彿對節慶著迷那般，一喝從此回不去。因為在蘇格蘭高地屹立170餘年的格蘭傑，獨有的低溫高濕度環境、繁複精細的製桶與換桶工藝，不僅能在原酒風味上做出多元變化，擁有全蘇格蘭最高蒸餾器的優勢，還能讓酒體保有格蘭傑自豪的滑順、潔淨、優雅的口感，以及水果、花香輕盈悠長的香氣，因此老饕指南《威士忌聖經》上幾乎每一款格蘭傑都有超過90分的高分評價。



▲格蘭傑的蒸餾器總高達5公尺多，約為一頭成年長頸鹿的高度，是蘇格蘭最高的壺式蒸餾器。這麼高的設計，能確保在蒸餾過程中，只有最輕、最純的酒氣才能到達銅製蒸餾器頂端、凝結成酒精，如此才能賦予格蘭傑酒體獨特優雅滑順口感。

年末餐會往往聚集各路好友，由LASANTA（雪莉桶）、QUINTA RUBAN（波特桶）、Nectar D’Or（蘇玳桶）譜出的「換桶窖藏陳釀系列」三重奏，佐上恰巧以紅、綠、金三色裝瓶的新盒裝，視覺上瞬間就帶來滿滿節慶感，將琥珀酒液輕柔倒出、輪番細細啜飲，各有極高辨識度的風味，讓在座每個人都有機會在年末時刻，與注定擄獲自己的命定酒款相遇。

其中，14年波特桶「QUINTA RUBAN」可說是格蘭傑此次獻給台灣威士忌粉絲的佳節禮物。順著杯壁流動的酒液，在燈光下就如蓋爾語RUBAN意指的紅寶石，閃著高雅柔亮的玫瑰金色澤，讓與之對眼的女生們也愛不釋手。這款還未品飲就先美醉人的酒款，是由相當繁瑣的製程細節層層堆砌而成，首先要先將未處理過的美國白橡木木片製成橡木桶，經過重烘烤輕炙燒工法再注入美國波本威士忌陳年，之後淨空為波本桶、注入格蘭傑新酒，再分別以陳放10年與13年的波本桶陳釀原酒換到不同尺寸的紅寶石波特酒桶，進行換桶窖藏陳釀。最終以近7：3的比例創造出柔軟溫順、具深刻尾韻的口感，在調酒師的堅持下，讓酒廠本身的獨特風味與風味桶的氣息交織並陳。



▲經過波本桶、紅寶石波特桶共14年陳釀，為「QUINTA RUBAN」帶來更為提升的濃郁柔順度

細酌時，口鼻先盈滿格蘭傑既有的香草、柑橘香氣，接著是淺淺玫瑰花與隱約黑巧克力的芳香慢步湧上，最後再以薄荷巧克力、香草、成熟甜橙的輕巧回甘做收尾。以換桶熟成工藝，增添層次與風味複雜度的「QUINTA RUBAN」，讓人不禁閉眼回味再三。



▲14年波特桶「QUINTA RUBAN」呈現玫瑰金的酒體，是來自陳釀後的天然色澤。入口後，厚實酒體帶有軟糖的黏著感，隨之而來是甜美巧克力氣味與淡淡玫瑰花香。

另兩支LASANTA與Nectar D’Or，分別是以紅色代表的PX雪莉桶與金色代表的稀有蘇玳桶換桶陳釀的絕美之作，分別帶來豐富飽滿的太妃糖、葡萄乾氣息；以及宛如檸檬蛋糕、新鮮香草、橙皮和椰子的清亮風味，也是特別備受女性市場歡迎的酒款。

趕上年終歲末、以搶眼新裝準備和酒友歡慶一波的格蘭傑「換桶窖藏陳釀系列」，各款2千大洋有找的價格，讓威士忌新人躍躍欲試，老饕們更是直呼不可思議，拎去聚會路上低調透出的品味格調，看在他人眼裡更是無價。值得細細品飲的美酒，除了為年底趴踢點燃冬日熱情，想一人在家放鬆品酩、與情人耳語對飲，在家裡擺放幾支可因應不同心情增添微醺情調的威士忌，也不無是邁向成熟大人味的浪漫投資。

