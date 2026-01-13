【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

▲LG全新EZ系列直立式洗衣機上市，搭載AI Wash™智慧洗與Steam™蒸氣洗，主打洗淨、操作與拿取三大進化，全面提升洗衣便利性。

圖、文／LG提供

在台灣，直立式洗衣機因傳統生活習慣、大容量與面板直覺等優勢，為最普及的洗衣機機型，尤其家中有長輩、洗衣量大的家庭更傾向選用直立式洗衣機。為滿足直立式洗衣機愛用者對便利性與操作性的期待，LG推出全新EZ系列，透過「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」為核心，AI Wash™智慧洗透過AI DD™直驅變頻馬達，能偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度自動調整洗程，並搭載Steam™蒸氣洗與全不銹鋼筒槽，強化高溫衛生防護。在洗淨、操作與拿取三大面向全面進化，提供更便利、輕鬆的洗衣體驗。

台灣LG電子董事長金建一表示：「LG 長期致力於以創新科技提升日常生活品質，不論是智慧洗滌、節能技術，或人體工學設計，我們始終希望讓每位消費者找到最適合自身需求的產品。多年來，LG 在洗衣機市場持續保持銷售第一 ，正是市場對 LG 技術與品質的肯定，我們也將持續推出更便利、更貼近需求的洗衣解決方案。」

EZ系列針對使用者最在意的三個面向進行全面升級，讓使用上「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」。這三項升級同時展現LG在實踐品牌精神「Life’s Good」上的持續投入，不僅讓洗衣變得更EASY，也更貼近每位家人的日常需求。