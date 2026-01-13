　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

▲▼ LG,洗衣機,直立式,智慧洗淨,EZ系列,家電新品。（圖／LG提供）

▲LG全新EZ系列直立式洗衣機上市，搭載AI Wash™智慧洗與Steam™蒸氣洗，主打洗淨、操作與拿取三大進化，全面提升洗衣便利性。

圖、文／LG提供

在台灣，直立式洗衣機因傳統生活習慣、大容量與面板直覺等優勢，為最普及的洗衣機機型，尤其家中有長輩、洗衣量大的家庭更傾向選用直立式洗衣機。為滿足直立式洗衣機愛用者對便利性與操作性的期待，LG推出全新EZ系列，透過「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」為核心，AI Wash™智慧洗透過AI DD™直驅變頻馬達，能偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度自動調整洗程，並搭載Steam™蒸氣洗與全不銹鋼筒槽，強化高溫衛生防護。在洗淨、操作與拿取三大面向全面進化，提供更便利、輕鬆的洗衣體驗。

台灣LG電子董事長金建一表示：「LG 長期致力於以創新科技提升日常生活品質，不論是智慧洗滌、節能技術，或人體工學設計，我們始終希望讓每位消費者找到最適合自身需求的產品。多年來，LG 在洗衣機市場持續保持銷售第一 ，正是市場對 LG 技術與品質的肯定，我們也將持續推出更便利、更貼近需求的洗衣解決方案。」

EZ系列針對使用者最在意的三個面向進行全面升級，讓使用上「洗淨更可靠、操作更直覺、拿取更省力」。這三項升級同時展現LG在實踐品牌精神「Life’s Good」上的持續投入，不僅讓洗衣變得更EASY，也更貼近每位家人的日常需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

CES 2026／LG比手機還薄「壁紙電視」現身　無縫貼牆家裡更美了

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

戰酒黑金龍馬年限定酒款　以醇順酒韻迎接2026強勢開局

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

戰酒黑金龍馬年限定酒款　以醇順酒韻迎接2026強勢開局

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

消費熱門新聞

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

超商獨家開賣SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

越南移工被歧視　鬼塚虎停職員工

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

年輕人也遮不住的累！視覺年齡被「眼神」出賣

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套

更多熱門

相關新聞

LG比手機還薄「壁紙電視」現身

LG比手機還薄「壁紙電視」現身

你能想像電視如同海報一樣貼在牆面上的情景嗎？韓廠 LG 在今年 CES 展中亮相的最新 W 系列 OLED「壁紙電視」，幾乎達到這樣的場景，電視機身僅 0.9 公分比手機還薄，透過專屬的壁掛設計與無線連接，達到完全貼合牆面的目標，電視不再是室內佈置的殺手，搖身一變成為加分空間的必要之物。

三星最新電視變身AI管家幫找食譜

三星最新電視變身AI管家幫找食譜

LG家事AI機器人現身CES

LG家事AI機器人現身CES

LG首款家事機器人CLOiD現身

LG首款家事機器人CLOiD現身

LG新直立洗衣機有蒸氣消毒

LG新直立洗衣機有蒸氣消毒

關鍵字：

LG洗衣機直立式智慧洗淨EZ系列家電新品

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面