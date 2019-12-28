花蓮春節返鄉專車 1月7日開放訂票　實名制往返4列次

▲花蓮春節返鄉專車共4列次，1月7日中午12時於「花蓮縣政府全球資訊服務網-熱門連結-109年春節返鄉專車訂票」系統開放網路訂票。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節即將到來，許多在外打拼的縣民都會在這個年節返鄉團圓，花蓮縣政府於今年持續辦理返鄉專車，讓離家背井的遊子及出外打拼的鄉親能順利返鄉團聚。

春節返鄉專車，訂於1月7日中午12時於「花蓮縣政府全球資訊服務網-熱門連結-109年春節返鄉專車訂票」系統開放網路訂票。

列車共4列次，專車時間分別是1月22晚上7時52分、1月23早上9時30分由台北發車直達花蓮；1月28日下午4時52分、1月29日下午1時50分由花蓮發車直達台北。凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可訂票搭乘。

1月22日的專車抵達花蓮站後，提供復興號接駁南下（花蓮22:10發車-壽豐22:26到-鳳林22:41到-光復22:53到-瑞穗23:21到-玉里23:41到）；1月29日號亦提供復興號接駁北上（玉里11:53開-瑞穗12:09開-光復12:27開-鳳林12:41開-壽豐13:07開-花蓮13:32到），讓南區民眾返鄉更為方便，搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。

專車為實名制，限本人搭乘，乘車證依個人資料保護法規定登載搭乘人之姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供本府人員核驗。

專車費用全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上），返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，經購票辦理後恕不退費，相關資訊請上花蓮縣政府全球資訊服務網查詢。

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