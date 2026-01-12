咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

隨著 2026 年農曆春節腳步逼近，家家戶戶開始張羅年菜與圍爐飲品，今年飲品界也吹起濃濃的「馬年」風潮，臺虎推出以香檳來發酵的蘋果酒，包裝跟口味都充滿濃濃節慶風；可口可樂則用極富寓意的馬年奔騰結合煙火，在桌上就綻放過節歡樂，還加碼抽獎讓你新春有驚喜。