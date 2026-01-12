　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11指定咖啡買2送2。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

陪上班族加油打氣，7-ELEVEN今（12）日推出「周一快樂咖啡日」，CITY CAFE特大杯濃萃美式「買2送2」，LINE禮物電子票券也有多項「買1送1」；全家便利商店周一「來喝咖啡日」，單品或特濃咖啡「加10元多一杯」。萊爾富也有多項買1送1，OKmart則有牛奶買1送1。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT行動隨時取「快樂咖啡日」｜1月12日限定：

・特大杯濃萃美式，買2送2，5折（原價65元／杯）。

・CITY PRIMA中杯精品馥芮白，2杯109元，5.5折（原價100元／杯）。

▼7-11「快樂咖啡日」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）

・大杯熱特選美式，買1送1，5折（原價65元）。⭢購買連結

・大杯熱精品拿鐵，買1送1，5折（原價110元）。⭢購買連結

・特大杯冰濃萃美式，買1送1，5折（原價65元）。⭢購買連結

・大杯冰精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元）。⭢購買連結

・熱香鑽水果茶，買1送1，5折（原價70元）。⭢購買連結

★全家

●APP隨買跨店取｜1月12日10:00開賣

・大杯單品美式，2杯110元，5.5折（原價100元／杯）。

・大杯單品拿鐵，2杯120元，5.5折（原價110元／杯）。

・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，2杯75元，5.8折（原價65元／杯）。

▼全家周一咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

●門市優惠｜即日起至1月20日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元）。

・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。

・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。

・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。

・中杯拿鐵，第2杯5元，56折（原價45元／杯）。

・大杯拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。

・中杯特濃拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯燕麥奶拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯醇脆黑糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯蜂蜜拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・冰摩卡咖啡，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。

・漂浮香草海鹽拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・漂浮巧克力拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・日本抹茶咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・特大杯拿鐵，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。

・恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・海鹽焦糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・漂浮恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價100元／杯）。

★OKmart

OKmart周一元氣應援，即日起至1月15日，推出桂格顆粒燕麥飲（290ml）、桂格喝的燕麥（290ml），任選「第2件6折」（原價35元/件）。此外，福樂巧克力牛奶（275ml）、福樂蘋果牛奶（275ml），都享「買1送1」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

戰酒黑金龍馬年限定酒款　以醇順酒韻迎接2026強勢開局

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊　超過80款快閃購

戰酒黑金龍馬年限定酒款　以醇順酒韻迎接2026強勢開局

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

【阿北叫不起來！】6歲女童機警求助 男天冷獲救

消費熱門新聞

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

超商獨家開賣SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

越南移工被歧視　鬼塚虎停職員工

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

年輕人也遮不住的累！視覺年齡被「眼神」出賣

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套

更多熱門

相關新聞

臺虎推「香檳蘋果酒」圍爐解膩

臺虎推「香檳蘋果酒」圍爐解膩

隨著 2026 年農曆春節腳步逼近，家家戶戶開始張羅年菜與圍爐飲品，今年飲品界也吹起濃濃的「馬年」風潮，臺虎推出以香檳來發酵的蘋果酒，包裝跟口味都充滿濃濃節慶風；可口可樂則用極富寓意的馬年奔騰結合煙火，在桌上就綻放過節歡樂，還加碼抽獎讓你新春有驚喜。

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

全家推新品高山茶「第2杯10元」　7-11寄杯買10送10

全家推新品高山茶「第2杯10元」　7-11寄杯買10送10

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」

7-11新推「甘王草莓卡士達霜淇淋」

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富OKmart

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面