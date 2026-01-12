咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

▲7-11指定咖啡買2送2。（圖／記者林育綾攝）
記者林育綾／綜合報導
陪上班族加油打氣，7-ELEVEN今（12）日推出「周一快樂咖啡日」，CITY CAFE特大杯濃萃美式「買2送2」，LINE禮物電子票券也有多項「買1送1」；全家便利商店周一「來喝咖啡日」，單品或特濃咖啡「加10元多一杯」。萊爾富也有多項買1送1，OKmart則有牛奶買1送1。
★7-ELEVEN
●OPENPOINT行動隨時取「快樂咖啡日」｜1月12日限定：
・特大杯濃萃美式，買2送2，5折（原價65元／杯）。
・CITY PRIMA中杯精品馥芮白，2杯109元，5.5折（原價100元／杯）。
▼7-11「快樂咖啡日」優惠。（圖／業者提供）
●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
・大杯熱特選美式，買1送1，5折（原價65元）。⭢購買連結。
・大杯熱精品拿鐵，買1送1，5折（原價110元）。⭢購買連結。
・特大杯冰濃萃美式，買1送1，5折（原價65元）。⭢購買連結。
・大杯冰精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元）。⭢購買連結。
・熱香鑽水果茶，買1送1，5折（原價70元）。⭢購買連結。
★全家
●APP隨買跨店取｜1月12日10:00開賣
・大杯單品美式，2杯110元，5.5折（原價100元／杯）。
・大杯單品拿鐵，2杯120元，5.5折（原價110元／杯）。
・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯）。
・大杯特濃拿鐵，2杯75元，5.8折（原價65元／杯）。
▼全家周一咖啡優惠。（圖／業者提供）
★萊爾富
▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）
●門市優惠｜即日起至1月20日
・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元）。
・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元）。
・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元）。
・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。
・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。
・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。
・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。
・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。
・中杯拿鐵，第2杯5元，56折（原價45元／杯）。
・大杯拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。
・中杯特濃拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。
・大杯特濃拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・大杯燕麥奶拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・大杯醇脆黑糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・大杯蜂蜜拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・冰摩卡咖啡，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。
・漂浮香草海鹽拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・漂浮巧克力拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・日本抹茶咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・特大杯拿鐵，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。
・恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。
・海鹽焦糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。
・漂浮恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價100元／杯）。
★OKmart
OKmart周一元氣應援，即日起至1月15日，推出桂格顆粒燕麥飲（290ml）、桂格喝的燕麥（290ml），任選「第2件6折」（原價35元/件）。此外，福樂巧克力牛奶（275ml）、福樂蘋果牛奶（275ml），都享「買1送1」。
