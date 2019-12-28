搶票大戰輸了別灰心！高鐵今凌晨起釋出「逾期未取車票」

▲高鐵公司開賣春節車票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

春節7天連假將至，高鐵公司春節加開424班列車，較平常增加3成運能，25日凌晨開放搶票，開賣4分鐘即售出7.5萬張票，搶到車票的旅客須於3日內（含訂票日）付款取票，否則車票將重新釋出，今（28）凌晨已有未付款的車票逐步釋出，未搶到車票的民眾務必多加把握。

高鐵公司25日開賣春節疏運期間車票，開放訂位後4分鐘內即成功完成7萬5千餘張車票訂位、15分鐘內完成16萬4千餘張訂位、32分鐘內完成23萬9千張訂位、60分鐘內完成38萬8千多張訂位。截至25日上午8時止，總訂位數已達46萬7千多張。

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▲春節返鄉人潮眾多。（圖／季相儒記者攝）

據高鐵官網顯示，明年1月22日下午4點後、23日上午7點到下午1點間的南下車次長途車票幾乎售罄；28日下午2點後、29日下午1點後的北上車次長途車票也搶購一空。其餘離峰時段則仍有車票。

據規定，旅客須於3日（含訂票當日）內付款完畢，逾期未付款之座位將重新釋出。未訂到理想班次之旅客，可於三日後再次嘗試訂位。25日搶票後若至今未完成付款，今日凌晨就會陸續釋出逾期未取的車票，沒有搶到車票的旅客可多加把握。

高鐵公司於春節疏運期間，仍維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。