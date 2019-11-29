造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣

▲繼今年6月在杜拜國際機場、7月在倫敦希斯洛機場第五航廈之後，11月在桃機第二航廈的麥卡倫旗艦店，也正式升級為全球第3個奢華體驗的據點。（圖／記者湯興漢提供，下同）

消費中心／綜合報導

桃園國際機場國際旅客成長量，逐年創下新高，去年更有高達4,653萬人次的旅客量，這也是麥卡倫在2016年便在桃機第二航廈打造全球首間The Macallan Boutique免稅旗艦店的主因，除了吸引國外遊客，就連路過的國人都駐足流連。近來有計劃前往桃園機場的酒友，更要屏住呼吸不能錯過，因為今年不但將台灣據點全新升級，更正式將「全球旗艦體驗計畫」擴展到全球，將麥卡倫的百年精神與更多人分享。

究竟全新升級的旗艦店，要帶給消費者什麼煥然一新的氛圍？其實懂喝的老饕在喝到一個程度後，總是有個造訪酒莊的微醺夢想，麥卡倫深知國人如今不僅對單一麥芽威士忌情有獨鍾，更對酒體獨有風味的來源深感好奇。全新的旗艦體驗計畫，從店面設計開始，就要帶給酒友由外而內的五感沉浸式體驗。

為了此次開幕遠道而來的愛丁頓全球免稅通路總經理Suzy Smith表示，18個月前位在蘇格蘭斯佩賽（Speyside）酒廠全新開啟，而酒廠導覽一定會介紹、由橡木架打造的波浪形屋頂經典元素，也延伸到如今的The Macallan Boutique免稅旗艦店，讓酒友們彷彿就在酒廠中漫步啜飲，亦傳達出麥卡倫想帶出的「Home away from home（賓至如歸）」精神，邀請喜愛麥卡倫的老饕們尋覓著酒香，回到距離自己最近的「家」。

▲由地面延伸至屋頂的經典橡木架，採用和麥卡倫酒廠一樣的木材，無論在元素或代表精神上，都別具意義。

▲參與貴賓品酒剪綵。圖左三者為愛丁頓全球免稅通路總經理Suzy Smith，圖左二者為昇恆昌免稅商店副董事長吳秀光。吳秀光表示，The Macallan Boutique不僅提供更細緻入微的服務，店內也有為台灣打造的免稅獨賣品，提供旅客全新的五感體驗。



除了讓人宛如親臨酒廠的設計，酒友們更關心的無非是，現場還能購買哪些珍稀酒款？在台灣全新旗艦店內，不能錯過的包括Fine and Rare珍稀系列多款最新年份酒款，例如耗時40年精釀，以雪莉桶熟成的頂級酒款The Macallan Fine and Rare 1979，光是看到琥珀色的酒體與逸散出的濃醇酒氣，就讓老饕感受到無可比擬的奢華微醺。旗艦店也同步展出麥卡倫72年萊儷創世紀水晶瓶、麥卡倫旗艦店限量款、麥卡倫檔案系列酒款第四冊、麥卡倫卓越單一桶系列等酒款。試飲小酌的過程中，也別忘了細細品味麥卡倫在每瓶瓶身、酒標等細節，所留下的精湛藝術。

▲全球僅在杜拜國際機場、倫敦希斯洛機場第五航廈以及桃機第二航廈旗艦店獨家販售的「麥卡倫旗艦店限量款2019」，以陳年雪莉橡木桶陳釀，風味偏甜順口，原酒比例偏高，亦帶出豐富的層次。





▲「麥卡倫檔案系列酒款第四冊」全球僅在3間旗艦店與蘇格蘭酒廠販售。此款珍藏酒收錄了1970、1980、1990年代麥卡倫的廣告文宣；打印出來的樂譜，則是來自一位相當喜歡麥卡倫的小提琴家，特別為這個百年品牌譜寫的曲子，對於同為老饕的酒友來說，相當具有收藏意義。





▲透著金黃的酒液，宛如劃破夜色、迎接晨起的第一道清澄曙光，酒款「Aurora澄光」因此得名。它的層次特別迷人，且全球僅在台灣免稅通路獨賣。



前往酒莊的路上，機場不一定是轉運點，也可以是終點！進駐在桃機第二航廈的麥卡倫全新升級旗艦店，幫酒友們的逐夢之旅縮點一些距離，在宛如置身酒廠的旗艦空間滿足身心靈後，輕順滑過口舌的美酒，更顯得意猶未盡。讓單一麥芽威士忌的酒香為即將啟航的旅程增添層次，或為即將結束的假期，延長一點微醺的歡愉。



《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。