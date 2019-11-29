　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣（圖／湯興漢攝，壓警語）

▲繼今年6月在杜拜國際機場、7月在倫敦希斯洛機場第五航廈之後，11月在桃機第二航廈的麥卡倫旗艦店，也正式升級為全球第3個奢華體驗的據點。（圖／記者湯興漢提供，下同）

消費中心／綜合報導

桃園國際機場國際旅客成長量，逐年創下新高，去年更有高達4,653萬人次的旅客量，這也是麥卡倫在2016年便在桃機第二航廈打造全球首間The Macallan Boutique免稅旗艦店的主因，除了吸引國外遊客，就連路過的國人都駐足流連。近來有計劃前往桃園機場的酒友，更要屏住呼吸不能錯過，因為今年不但將台灣據點全新升級，更正式將「全球旗艦體驗計畫」擴展到全球，將麥卡倫的百年精神與更多人分享。

究竟全新升級的旗艦店，要帶給消費者什麼煥然一新的氛圍？其實懂喝的老饕在喝到一個程度後，總是有個造訪酒莊的微醺夢想，麥卡倫深知國人如今不僅對單一麥芽威士忌情有獨鍾，更對酒體獨有風味的來源深感好奇。全新的旗艦體驗計畫，從店面設計開始，就要帶給酒友由外而內的五感沉浸式體驗。

為了此次開幕遠道而來的愛丁頓全球免稅通路總經理Suzy Smith表示，18個月前位在蘇格蘭斯佩賽（Speyside）酒廠全新開啟，而酒廠導覽一定會介紹、由橡木架打造的波浪形屋頂經典元素，也延伸到如今的The Macallan Boutique免稅旗艦店，讓酒友們彷彿就在酒廠中漫步啜飲，亦傳達出麥卡倫想帶出的「Home away from home（賓至如歸）」精神，邀請喜愛麥卡倫的老饕們尋覓著酒香，回到距離自己最近的「家」。

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣（圖／湯興漢攝，壓警語）

▲由地面延伸至屋頂的經典橡木架，採用和麥卡倫酒廠一樣的木材，無論在元素或代表精神上，都別具意義。

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣（圖／湯興漢攝，壓警語）

▲參與貴賓品酒剪綵。圖左三者為愛丁頓全球免稅通路總經理Suzy Smith，圖左二者為昇恆昌免稅商店副董事長吳秀光。吳秀光表示，The Macallan Boutique不僅提供更細緻入微的服務，店內也有為台灣打造的免稅獨賣品，提供旅客全新的五感體驗。

除了讓人宛如親臨酒廠的設計，酒友們更關心的無非是，現場還能購買哪些珍稀酒款？在台灣全新旗艦店內，不能錯過的包括Fine and Rare珍稀系列多款最新年份酒款，例如耗時40年精釀，以雪莉桶熟成的頂級酒款The Macallan Fine and Rare 1979，光是看到琥珀色的酒體與逸散出的濃醇酒氣，就讓老饕感受到無可比擬的奢華微醺。旗艦店也同步展出麥卡倫72年萊儷創世紀水晶瓶、麥卡倫旗艦店限量款、麥卡倫檔案系列酒款第四冊、麥卡倫卓越單一桶系列等酒款。試飲小酌的過程中，也別忘了細細品味麥卡倫在每瓶瓶身、酒標等細節，所留下的精湛藝術。

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣（圖／湯興漢攝，壓警語）

▲全球僅在杜拜國際機場、倫敦希斯洛機場第五航廈以及桃機第二航廈旗艦店獨家販售的「麥卡倫旗艦店限量款2019」，以陳年雪莉橡木桶陳釀，風味偏甜順口，原酒比例偏高，亦帶出豐富的層次。

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣（圖／湯興漢攝，壓警語）

▲「麥卡倫檔案系列酒款第四冊」全球僅在3間旗艦店與蘇格蘭酒廠販售。此款珍藏酒收錄了1970、1980、1990年代麥卡倫的廣告文宣；打印出來的樂譜，則是來自一位相當喜歡麥卡倫的小提琴家，特別為這個百年品牌譜寫的曲子，對於同為老饕的酒友來說，相當具有收藏意義。

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣（圖／湯興漢攝，壓警語）

▲透著金黃的酒液，宛如劃破夜色、迎接晨起的第一道清澄曙光，酒款「Aurora澄光」因此得名。它的層次特別迷人，且全球僅在台灣免稅通路獨賣。

前往酒莊的路上，機場不一定是轉運點，也可以是終點！進駐在桃機第二航廈的麥卡倫全新升級旗艦店，幫酒友們的逐夢之旅縮點一些距離，在宛如置身酒廠的旗艦空間滿足身心靈後，輕順滑過口舌的美酒，更顯得意猶未盡。讓單一麥芽威士忌的酒香為即將啟航的旅程增添層次，或為即將結束的假期，延長一點微醺的歡愉。


《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
吳敦義表態！「2條件下」願意爭取立法院長寶座
黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬彰化造勢取消「氣喘發作」
高以翔猝死「另有原因」！醫曝致命2條件全吻合
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全世界最珍貴的威士忌！麥卡倫經典雪莉桶　全程西班牙紅橡木雪莉桶熟成

聖誕節聚會還兩手空空？格蘭傑單一麥芽威士忌「紅綠金三色」質感開賣

學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

拔麻必須面對的真相！獸醫師點名「初老3現象」家裡的毛寶貝中了幾項？

電商跨界米其林料理　時髦泰菜即食火鍋「雙11前夕」獨家開賣

十三層遺址光雕秀「期間限定」再升級！合體「水湳洞漁港」浪漫呈現漁光美景

《那一天》首集爆好評！宋緯恩差1cm送出男男吻　火爆男上演青澀BL甜虐戀

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

東區最夯建案「志榮　忠孝復興.BR4」坐擁黃金正核心！入主就跟「SOGO、捷運」做鄰居

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣

北海道生干貝出擊！好市多「黑五限定」第6彈　還有超夯20吋行李箱

平民價格豪華體驗！最新GoShare車款專屬配件逾萬元解密

牛肉控必看！「鐵支涮火鍋」高級享受　獲「美旗林」評鑑認證

【廣編】歡慶新年！無二頂級養生點心袋裝88折　禮盒全系列9折

腳臭怕尷尬？東森購物「新襪王」 男神謝承均也力推

從北玩到南！《桂格5X不倒翁挑戰賽》街頭百人瘋挑戰

【廣編】十年稱霸洋芋片市場　八招揭秘樂事獨家心法

GAP黑五快閃5折還能「折上折」　軍裝外套現省4,500元

神話破滅⋯「黑五限定」牛小排、鮭魚下殺還有剩！29日優惠品清單曝光

「勢」不過三！阿里巴巴今在港股下跌2.75%　結束連漲三日蜜月行情...陸港股市也都跌

若國民黨單獨過半、黨內支持　吳敦義表態願爭取立法院長寶座

當你的人生是一本書，翻閱《總有一天你會懂》　看盡6個成長階段的喜樂哀愁

第一次跟女神約會！他臨走前被揪「上來坐坐」興奮答應…2小時後報警

中信盃黑豹旗／變化球克敵　高苑陳委聖「抗寒」無失分

中職／統一獅等待補強戰力　觀望各隊釋出名單

太陽花馬英九等4人挨控殺人未遂　原告提2主張：非活動、無攻佔

【廣編】動作要快！大型車輛行車視野輔助系統補助只到年底

高以翔「不缺席」　毛加恩羅雯婚宴好友全程見證！

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

消費熱門新聞

黑五神話破滅⋯好市多牛小排、鮭魚還有剩

黑五限定Part5！終於等到牛小排、新鮮大鮭魚

必搶牛小排、鮭魚！黑五限定第5趴來了

GAP黑五快閃5折大衣現省4,500元

增值之王！58金高垂直五年份一次收錄

AKIRAMV樣樣讓人臉紅心跳　談戀愛卻不在行！

桃園水族館2020年6月登場

絨被、吸塵器最夯！好市多28日黑五限定清單出爐

獨／搶！UNIQLO羽絨衣現省1000

黑五限定！好市多女生最愛單品下殺了

只剩2天！好市多「黑五限定」第6彈先看

好市多26日優惠商品懶人包

沈慶京落淚：愧對員工、辜負大家

別被多門式冰箱綁架儲物模式

更多熱門

相關新聞

桃機地安事件！航勤誤撞酷航鼻輪

桃機地安事件！航勤誤撞酷航鼻輪

今年桃機地安事件頻傳，至11月前就已至少發生8起事件，24日又發生長榮航勤在代理酷航地勤作業時，推機不慎狀況酷航飛機，造成飛機鼻輪受損，需停機檢修2天，也導致原定航班149名旅客行程延誤。桃機公司表示，針對該名駕駛，已吊扣其駕駛許可證2個月、吊扣人員通勤證7天，並函報民航局，

航空界奧斯卡！桃機最後催票

航空界奧斯卡！桃機最後催票

桃機新塔台未過消防安檢提早啟用？民航局：系統測試中

桃機新塔台未過消防安檢提早啟用？民航局：系統測試中

安東尼回歸享受「被需要」的感覺

安東尼回歸享受「被需要」的感覺

安東尼賽前鼓勵罹腦癌尼克迷

安東尼賽前鼓勵罹腦癌尼克迷

關鍵字：

麥卡倫桃園機場The Macallan Boutique免稅威士忌

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面