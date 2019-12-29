辯論會／「沒收公投這句話言重了」　蔡英文：公投不應受選舉輸贏影響

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午於公視正式登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜與親民黨總統候選人宋楚瑜三人四度交鋒。聯合報總編輯范凌嘉質疑，民進黨執政後對公投結果視而不見，甚至動員修改法律，蔡英文則表示，修法讓公投與大選脫鉤是希望公投能夠經過足夠的討論與人民理智的決定，而非在選舉的勝負輸贏之中考量公投意向。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

在第二階段的媒體提問中，范凌嘉提到蔡英文在2016年就職時說過，「台灣人有權利公投」，執政後卻對公投結果視而不見，甚至在立法院動員修改公投法，質疑蔡英文「沒收公投」是否符合當初強調的「還權於民」。

對此蔡英文回應「沒收公投這句話真的言重了」，修改公投法是因為去年地方選舉的九合一大選中，同時有好幾十項的公投議題，結果造成選舉步調大亂、人民投票大排長龍，形成九合一選劇舉的混亂。蔡英文認為，公投應該經過社會足夠的討論以及人民的理智決定，而非在選舉的勝負輸贏之中考量公投意向與特定議題上的想法。

蔡英文說，民進黨決定將公投與大選兩件事脫鉤，就是希望讓公投回歸公投，大家都可以提案、連署形成社會的討論氛圍，不受選舉輸贏影響，對台灣的民主制度發展與公投制度都會更好。

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