萬人冒雨挺台南李武龍　王金平批年改「撿軟的不撿硬的」

▲前立法院長王金平出席國民黨台南市立委候選人李武龍佳里造勢大會，呼籲台南鄉親讓李武龍當選立委，來替大家服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平28日出席國民黨台南市立委候選人李武龍佳里造勢大會，王金平提到，民進黨年金改革是「撿軟的不撿硬的」，年金改革在國民黨執政時都要一次做，而民進黨只選擇軍公教警消這5部分，造成相當多人的不滿，所以要讓國民黨立委多數當選，在立法院可以重新提案、修正，讓它公平、合理。

活動現場超過上萬人冒雨相挺，來賓還有前立委高思博、前台南議長周五六、李和順、李全教，國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介及台南各界人士站台力挺。

王金平提到，雖然今天儘管大雨滂沱，仍澆不熄支持者熱情，在場所有鄉親坐到滿滿滿，座無虛席，俗話說「風雨生信心」，看大家這麼熱情來參加武龍的造勢大會，讓團隊有信心贏的選舉。王金平表示，長期以來人家說北藍南綠，北部是藍的，南部是綠的，濁水溪以南４年前的立委選舉，藍的連「一席都沒有」，所以大家受到委屈，要找人服務找不到人，所以這次是最好的機會，讓李武龍來替大家服務。

有關反滲透法修法議題，王金平強調，應該「交由新民意決定」，絕對不可以讓民進黨在立法院過半，如果過半是國家的災難，也是人民的災難，特別是立法院的災難。民進黨如果過半，什麼事情都不好好商量，像現在反滲透法，大家都在怕沒有正義。

王金平說，一例一休的修法也很有問題，造成勞方、資方大家都不滿，資方很難做事，勞方賺不到、收入減少。我主張要「讓勞資有重新調解的機制」，加班與否、怎麼算法，交由勞資協議。

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