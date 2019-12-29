辯論會／「妳是漢獻帝嗎？」　蔡英文反擊宋楚瑜：現在是民主科技時代跟封建不同

記者陶本和／台北報導

2020總統大選唯一一場電視辯論會29日下午舉行。在交叉詰問階段，針對親民黨總統候選人宋楚瑜詢問總統蔡英文被派系綁架，是不是東漢漢獻帝？蔡英文表示，要注意歷史跟現在時空環境不一樣，現在是民主、科技的時代，跟封建時期不一樣。

宋楚瑜詢問，韓國瑜多次批評蔡英文被派系架空，而外界認為蔡英文像是東漢漢獻帝，「英派」就是她的劉皇叔？蔡英文也反擊表示，很多歷史故事，可以拿來借鏡，但是還是要注意歷史跟現在時空環境不一樣，現在是民主、科技的時代，跟封建時期資訊不公開，跟封建時期威權作用不一樣。

蔡英文說，民主政黨一定有競爭，民進黨就是這樣的政黨，有不同想法跟立場，但對國家的基本立場都是一樣的態度，雖然有內部競爭，但競爭完畢就會團結在一起，在歷史上一次次發生，民進黨注重競爭關係跟競爭機制，每一個人都可以參與，同時也有團結機制跟精神，這就是民主政黨，沒有派系問題。

蔡英文表示，「我不濫權，但我被說架空，批評我的人，對於矛盾要想一下，我們依照憲政體制」，分工共同執行任務，共同承擔成敗，總統負最後責任。

其他人也看了這些...

►蔡英文「國防我著力最深」：韓國瑜搞清楚！慶富案是馬政府時代

►韓國瑜嗆蔡英文「照念稿」：工讀生的表現會更好

►假想敵不在外面 宋楚瑜：是內部自己的分化

更多熱門新聞...

►「只要戰爭18-24歲大量死亡」 韓國瑜：避戰才是最高原則！

►辯論會狂嗆民進黨「4個欺騙」 韓國瑜：最大的賣台集團、詐騙集團 ！

►再修一例一休？蔡英文：需要改進處隨時檢討

►超越藍綠，就靠她了

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

