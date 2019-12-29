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辯論會／蔡英文：如果陳水扁行為不當、過度違反保外就醫　「就該執行法律」

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記者林銘翰／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午正式登場，在媒體提問階段，對於前總統陳水扁打破保外就醫的「四不原則」，政府卻不開庭、不回審、不特赦導致社會撕裂，總統蔡英文公開回應，陳水扁保外就醫是前總統馬英九時代做的決策，對於保外就醫的人能做什麼、不能做什麼不是總統可以決定的事。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

對於聯合報總編輯范凌嘉提問，陳水扁保外就醫打破的「四不原則」，政府卻不開庭、不回審、不特赦導致社會撕裂，陳水扁嚴重破壞法治，為何同樣身為法律人的蔡英文能夠不生氣？蔡英文表示，陳水扁的保外就醫是馬英九時代做的決策。

蔡英文強調，對於一個保外就醫的人有什麼自由，以及可以做什麼、不可以做什麼，這不是一個總統可以決定的事，應該是由法務部、相關執法機關與監獄的管理單位來決定，「如果他的行為不當，或過度違反保外就醫的規定，他們就應該去執行法律」。

▲▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

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