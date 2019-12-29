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宣布參選2020總統！館長「穿藍襯衫拋震撼彈」　高喊政見：中華民國萬歲

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記者黃可昀／綜合報導

網紅「館長」陳之漢28日在YouTube上傳一段影片，只見他一甩過去霸氣模樣，換上正式藍襯衫，對著多支麥克風宣布自己「參選2020總統大選」，被問到對於兩岸關係、居住正義等議題看法時，他始終給予相同回應，不斷對鏡頭大喊「中華民國萬歲、中華民國萬歲、中華民國萬歲！」

館長選擇在大選剩下2周的時間點，宣布自己加入總統大位的角逐，也提出自己的政見，從頭到尾只要求「中華民國萬歲」，面對其他人的提問與質疑，他也面不改色地要大家跟著他一起喊「中華民國萬歲！」

在1分鐘的影片裡，可以看見大量媒體包圍館長，畫面中也不停出現拍攝閃光燈，館長在如此大陣仗的場面首度發表個人政見。當記者問到，對於兩岸關係抱持什麼看法？他堅定回應，「兩岸關係，蔡英文政府永遠都不敢喊，聽我講，還是這個很重要，中華民國萬歲、中華民國萬歲、中華民國萬歲！」提及居住正義與反紅媒議題時，館長一概表示，「我的政見還是脫離不了我剛剛講的『中華民國萬歲』，這是最重要的事。」也呼籲大家在勇敢喊出中華民國萬歲前，任何人提的政見都不是重點，重要的是大家有這個勇氣，堅定地吶喊出萬歲口號。

事實上，館長這段影片是模仿新聞台的方式呈現，一旁的人並非真實記者，他拍攝這段影片也不是真的宣布參選，而是在諷刺總統候選人韓國瑜，因為對方在首場電視政見發表會中，邀請對手蔡英文和他一起高喊三聲「中華民國萬歲！」這段畫面也在網路上引起熱烈討論，館長也特地拍影片暗酸。

網友看完紛紛表示，「『漢天新聞』螢幕畫面實在太專業了！嚇到一大票館粉！第一時間以為真的要出來參選了」、「超屌還穿藍色襯衫也太細心」、「萬歲治百病！耶！萬歲萬萬歲」、「酸到爆，阿館還要粉身碎骨啦！」

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