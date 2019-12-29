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「拍扁麵包師」欠地下錢莊百萬！護妻小黯然離婚　黃士福求債主給生路

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記者洪正達／高雄報導

「拍扁麵包師」黃士福日前才傳出獨門的鳳荔酥產品因業績大幅下滑，導致他必須黯然收攤回到烘焙業老本行，也因此欠下了130萬的高利貸，隻身北上工作的他為了妻女的安全，只好結束與太太14年的婚姻，不過北上到麵包店工作後，又被老闆發現身分遭到解雇，他也為此再次向外界求援，並向高雄的烘焙業老闆們喊話，懇求債主給生路，只要有工作就會好好的解決債務問題。

▲▼ 士福求生路 。（圖／黃士福提供）

▲黃士福表示他與妻子已在本月中離婚。（圖／黃士福提供）

▲▼ 士福求生路 。（圖／黃士福提供）

▲黃士福過去曾和多位藍營政治明星合照，但伸手幫助他的僅有郝龍斌。（圖／黃士福提供）

《ETtoday新聞雲》記者稍早致電黃士福關心近況時，他表示目前的情況相當不理想，由於自己的身分，前陣子被老闆發現因而將他解雇，不過薪水部分必須要2020年1月10日才會進帳，使得他一時間無法回到高雄，只能說是「坐困愁城」，等待發薪日的到來。

據了解，黃士福從2019年5月份起帶著獨家研發的鳳荔酥，跟著韓國瑜造勢行程南征北討，單場最高紀錄曾賣到8萬元，不過業績卻從8月份開始狂掉，11月中在LINE群組上宣布停產，黃士福坦言，向地下錢莊借貸130萬元「是他犯過最嚴重的錯誤」，當時只能放下高雄的妻小北上麵包店工作，雖然薪水有3萬多，但還債的生活勉強過得去，還不至於斷炊，不過命運的試煉仍未結束，他目前的麵包店老闆知道他是「拍扁麵包師」後，要他自行請辭。

黃士福也說，向地下錢莊借錢是非常不好的示範，當時鳳荔酥收攤後，在週轉不靈下轉而向地下錢莊借貸，不過就在他開始還不出貸款後，債主開始催討，並嗆他「嗆扁很招搖」，並威脅他還不出錢就找老婆、小孩要，讓他不得不在12月16日與太太離婚，2個小孩的照顧責任由太太扛起。

儘管黃士福曾與多位藍營政治明星合照，不過當他遇到生活問題轉而向合照過的立委請求協助後，大部分都石沉大海，目前讓他感念於心的僅有國民黨副主席郝龍斌，郝透過辦公室匯給他一筆2萬元的急難救助，這份情讓他相當感謝；黃士福也強調，希望南部的烘焙業老闆能給予工作機會，待他下個月返回高雄後就能馬上工作並照顧家庭，對於龐大的債務，「只要有工作，債務就會按月攤還，請債主高抬貴手給生路。」

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