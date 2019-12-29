韓國瑜猛攻民進黨派系　蔡英文酸：炒作不出地方批評　只好做一個稻草人拿來打

▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文會後記者會。（圖／公視提供）



記者林銘翰／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午於公視正式登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜與親民黨總統候選人宋楚瑜三人四度交鋒。針對韓國瑜持續猛攻民進黨派系問題，蔡英文會後受訪時表示，國民黨一直把派系拿出來炒作，「我覺得可能也炒不出地方批評、打擊我，只好做一個稻草人，派系就是他們做出來的稻草人拿來打」。

蔡英文會後舉行記者會時表示，韓國瑜從第一次政見會就一直在提民進黨的派系問題，但黨內有派系是民主政黨蠻常見的現象，主要的政治人物在黨內都會有理念比較相近的人在一起，所以不能說派系破壞民主、政黨政治。

蔡英文認為，藍營一直將派系拿出來炒作，「我覺得可能也炒不出地方批評、打擊我，只好做一個稻草人，派系就是他們做出來的稻草人拿來打」。她強調，民進黨是民主的政黨，內部確實有競爭，但競爭完會團結，更轉向坐在一旁的副總統候選人賴清德說「我們今天坐在這裡就是很好的典範，我們曾經初選競爭，不過我們現在坐在一起，我們是一個團隊，要為台灣未來四年打拚」。

此外，對於韓國瑜日前接受《博恩夜夜秀》專訪，在回答「哪個國家最危害台灣安全」時雖然提及「中華人民共和國」，遭質疑態度曖昧一事，蔡英文則說「我對假想敵很清楚」，而韓國瑜每次碰到這樣的問題時不是支支吾吾就是模糊以對，「不曉得他心裡有什麼保留」。

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