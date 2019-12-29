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剁碎小18歲女友！電機碩士被分手持刀「削口鼻、挖眼球」...血案巷弄夜半傳哭聲

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▲馬姓留美碩士不滿小女友提分手，竟持尖刀將她割喉殺害、殘暴毀容。（圖為示意畫面）

圖文／鏡週刊

11年前，新北市中和發生一起駭人聽聞的情殺案。擁有美國電機碩士學位的馬姓男子，因為小自己18歲的女友提出分手，竟潛入對方家中，將熟睡的女友一刀割喉斃命，之後再亂刀毀容。馬男行凶後搭捷運到淡水一處大樓，打電話給母親說：「我殺了女朋友！」最後跳樓身亡，為這段戀情畫下令人唏噓的句點。案發後凶宅附近巷弄的住戶，經常在深夜聽到女子的哭泣聲，讓人不寒而慄。

2008年7月8日傍晚6點17分，距離新北市警局中和分局不遠的南山路一處靜巷，突然出現許多警察，附近住戶議論紛紛。原來當天下午，警方接到來自台北市110的轉報，有一名馬姓男子的媽媽報案說：「兒子殺了楊姓女友！」
 
馬姓男子與楊姓女友相差18歲，楊家人一直反對2人交往。（翻攝畫面）
 
▲馬姓男子與楊姓女友相差18歲，楊家人一直反對2人交往。（翻攝畫面） 

滿臉刀傷　幾乎毀容

當年參與採證、現任新北市警局鑑識中心股長的李正勇表示，員警進入命案現場後，先由楊女的繼父陪同到女兒的房外敲門，但沒回應，打開房門後只見楊女躺在床上，遭棉被包裹著，左腳垂在床沿，棉被掀開的瞬間，員警和家人都被眼前恐怖的情景嚇了一跳。

李正勇說，當時只見床上一片血泊，被害人頸部刀傷深及頸椎骨，頭、頸幾乎分離，臉部更布滿交錯刀痕，雙眼只剩下二個黑窟窿，鼻子與嘴巴也不見了，死狀極為淒慘。

馬男複製女友中和住家的鑰匙，再趁機侵入屋內行凶。（翻攝畫面）

▲馬男複製女友中和住家的鑰匙，再趁機侵入屋內行凶。（翻攝畫面）

環顧周圍環境，李正勇說，死者的房內有多處噴濺血跡，被害人臉部幾乎毀容。隨後，鑑識人員在廚房門口發現血跡，並在櫃子找到一把菜刀和一把尖刀，上面沾有血跡，經與楊女的DNA比對吻合，同時也在刀子握把處採得馬姓男子的指紋，警方因此確定這二把刀為凶刀，楊女的馬姓男友就是凶手。

警方調閱案發現場周邊監視畫面，發現馬男是在中午11點40分，拿著楊女家的鑰匙進屋，當時他穿著淺色長袖上衣及牛仔褲，但12點14分離去時，已換成藍色短袖上衣、短褲，並戴上黑色帽子。

馬男犯案後，變裝逃離命案現場。（翻攝畫面）

▲馬男犯案後，變裝逃離命案現場。（翻攝畫面）

全案之所以曝光，起因於當天下午5點多，馬姓男子打電話給母親，口氣急促地說：「我殺了女朋友，已經活不下去，打算自殺！」馬母接到電話之後，連忙打110報案，希望能救兒子的女友，也期盼趕快找到兒子，阻止他做傻事。　

跨坐頂樓　自殺身亡

警方根據馬母提供的資料，先趕到馬男與女友在台北市汀州路的租屋處，但屋內沒人。隨後，警方再根據楊女姓名，查出她家的地址在新北市中和南山路，於是趕緊通報中和警方前往，查證楊女是否安全，不料看到的卻是被亂刀毀容的屍體。

馬男從大樓的頂樓一躍而下，結束生命。（東森新聞提供）

▲馬男從大樓的頂樓一躍而下，結束生命。（東森新聞提供）

警方調閱馬男與母親的通話地點紀錄，查出他在新北市淡水，趕緊通報淡水警分局找尋他的下落。不久，警方獲報馬姓男子在前總統李登輝退休後辦公的台綜院大樓，跨坐在31樓頂樓的女兒牆上，情緒激動，一下喃喃自語，一下撥打手機。

新北市消防局人員到場後，立即與大樓駐衛警一起到頂樓勸馬男，同時在街道上開始架設氣墊。看到消防隊員出現，馬男立刻大喊：「不要再靠近我！」消防隊員試圖安撫他的情緒，但馬男完全聽不進去，還突然轉身跳樓。消防隊員雖一個箭步衝上前、抓住他的手，但最後還是沒能從鬼門關前將他拉回來。

馬男行凶之後，跑到淡水一棟大樓頂樓跳樓自殺。

▲馬男行凶之後，跑到淡水一棟大樓頂樓跳樓自殺。 

李正勇說，警方在頂樓找到馬男的隨身包包，裡面有2件衣服及2串鑰匙，其中一件衣服沾有血跡，後來經比對與楊女的DNA相符，2串鑰匙中有一串是楊家的鑰匙。　

分手爭吵　潛入行凶

警方一度懷疑死者不見的眼球，是被馬男挖出帶走，但包包裡沒找到，後來經解剖才發現，馬男行凶時曾朝死者眼部攻擊，最後造成眼珠破碎，直接萎縮進顱腔內，所以外表看來只剩2個黑洞。至於不見的鼻子，也是因臉部皮肉嚴重翻捲而看不出來。

楊女提分手、搬回中和老家後，馬男曾找上門要求復合，爆發爭吵。（圖為示意畫面）

▲楊女提分手、搬回中和老家後，馬男曾找上門要求復合，爆發爭吵。（圖為示意畫面）

李正勇指出，案發時楊女應該處於熟睡狀態，結果被馬男一刀割喉斃命，所以根本來不及逃跑或是反抗，最後慘遭斷頸、毀容。

警方調查，楊女高三時認識馬男，二人相差18歲，楊女家人不贊成二人在一起，但二人仍交往3年，最後因楊女受不了馬男占有欲太強、老是疑神疑鬼，所以在案發前一週提分手、搬出汀州路同居處，回到中和家裡居住。

馬姓男子與楊姓女友相差18歲，楊家人一直反對2人交往。（翻攝畫面）

▲楊女受不了馬男占有欲太強、老是疑神疑鬼，所以提分手。（翻攝畫面）

楊女搬回家後，馬男也曾追至中和，並發生爭吵，當時楊的繼父還曾出面勸解，要馬男先回去，讓彼此冷靜幾天，因為擔心楊女出事，繼父還要她找好朋友陪同上、下班。案發當天，馬男先躲在屋外勘查，確定楊女一人在家，便持偷複製的鑰匙入屋行凶。

本刊調查，馬父是台北地方法院書記官退休，馬男國小畢業就遠赴美國求學，最後取得電機碩士學位，返台後曾與一名香港籍女子結婚，後來積蓄被前妻騙光，情緒從此變得極不穩定，在與楊女交往期間，還隱瞞這段失敗的婚姻和失業的事實，但二人仍因個性不合數度談及分手，最後都是由馬母從中撮合，二人才繼續交往。

新北市警局鑑識中心股長李正勇談起11年前的血案，仍記憶猶新。　
 
▲新北市警局鑑識中心股長李正勇談起11年前的血案，仍記憶猶新。

過度溺愛　家暴毆母

案發後馬父到楊女的靈堂上香時，曾向死者家人透露，兒子是獨子，從小受寵愛，對母親更是極度依賴，甚至到了20歲，還會撒嬌要媽媽餵他吃飯，但也因溺愛過頭，他情緒失控時，竟會動手毆打高齡的老母。

這起命案發生後，在當地引起街談巷議，有的鄰居說楊女長得比歌手蔡依林還漂亮，也有人嘆息說實在很難想像，外表斯文的馬男會以如此凶殘的方法結束這段戀情。

馬男（圖）與楊女交往3年，戀情最後以悲劇收場。（翻攝畫面）

▲馬男（圖）與楊女交往3年，戀情最後以悲劇收場。（翻攝畫面）

案發數月後，有附近住戶報案，說深夜時分巷內不時傳出女子的哭泣聲，偶爾還會夾雜男子的責罵聲，因擔心發生家暴案，希望警方前來處理。但警方獲報派人到現場，卻沒聽到住戶指稱的哭泣聲。

命案現場巷弄內，夜半頻傳女子哭聲，讓人不寒而慄。（東森新聞提供）

▲命案現場巷弄內，夜半頻傳女子哭聲，讓人不寒而慄。（東森新聞提供）

原以為只是偶發事件，但後來警方常接獲附近住戶請求協助的電話，內容幾乎都是半夜聽到女子的哭聲，警方多方訪查，卻未發現任何可疑對象，夜半哭聲也成了巷弄裡無法解開的謎團。

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