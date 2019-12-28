女友結婚「新郎不是他」 ！男痛哭連撞5車...嘶吼：我好想妳啊～

▲冉男最後因涉嫌「危險駕駛罪」被刑事拘留。（圖／翻攝自梨視頻）

記者曾羿翔／綜合報導

情傷真的好痛！四川綿陽安州區25日凌晨3點左右發生一起交通事故，一輛轎車連撞停放路邊的5車輛後停下。警察趕往現場後才發現男駕駛渾身酒氣。警一問才知道，原來是冉姓男駕駛得知女友將與他人訂婚，喝酒消愁後卻還開車引發整起車禍。冉男最後因涉嫌「危險駕駛罪」被刑事拘留。

綜合陸媒報導，根據行車紀錄器顯示，冉姓駕駛在開車途中哭喊「我好想妳啊」，下秒就連撞5車。警方進行調查後表示，冉男血液中的酒精濃度達212mg/100ml，已超過法定標準。冉男當時告訴警察，他前幾日從河南往四川南充市要見女友一面，卻得到「女友已與他人訂婚」的消息，26日就舉行婚禮。

▲冉男血液中的酒精濃度達212mg/100ml，已超過法定標準。（圖／翻攝自梨視頻）

報導還指出，冉男得知消息後心情相當低落，他開車到綿陽安州區，再前往朋友家吃飯喝酒，吃飽後趁朋友休息就自己開車上路。雖然冉男被警方發現時意識清醒，但因涉嫌「危險駕駛罪」已被刑事拘留。

在台灣，立法院今年3月通過新版「道路交通管理處罰條例」，對汽車駕駛人酒駕罰則為3萬元至12萬元，更新增累加罰鍰規定，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，如違規第3次以上，按前次罰鍰金額加罰9萬元。



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