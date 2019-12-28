　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女友結婚「新郎不是他」 ！男痛哭連撞5車...嘶吼：我好想妳啊～

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男失戀連撞5車。（圖／翻攝自梨視頻）

▲冉男最後因涉嫌「危險駕駛罪」被刑事拘留。（圖／翻攝自梨視頻）

記者曾羿翔／綜合報導

情傷真的好痛！四川綿陽安州區25日凌晨3點左右發生一起交通事故，一輛轎車連撞停放路邊的5車輛後停下。警察趕往現場後才發現男駕駛渾身酒氣。警一問才知道，原來是冉姓男駕駛得知女友將與他人訂婚，喝酒消愁後卻還開車引發整起車禍。冉男最後因涉嫌「危險駕駛罪」被刑事拘留。

綜合陸媒報導，根據行車紀錄器顯示，冉姓駕駛在開車途中哭喊「我好想妳啊」，下秒就連撞5車。警方進行調查後表示，冉男血液中的酒精濃度達212mg/100ml，已超過法定標準。冉男當時告訴警察，他前幾日從河南往四川南充市要見女友一面，卻得到「女友已與他人訂婚」的消息，26日就舉行婚禮。

▲男失戀連撞5車。（圖／翻攝自梨視頻）

▲冉男血液中的酒精濃度達212mg/100ml，已超過法定標準。（圖／翻攝自梨視頻）

報導還指出，冉男得知消息後心情相當低落，他開車到綿陽安州區，再前往朋友家吃飯喝酒，吃飽後趁朋友休息就自己開車上路。雖然冉男被警方發現時意識清醒，但因涉嫌「危險駕駛罪」已被刑事拘留。

在台灣，立法院今年3月通過新版「道路交通管理處罰條例」，對汽車駕駛人酒駕罰則為3萬元至12萬元，更新增累加罰鍰規定，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，如違規第3次以上，按前次罰鍰金額加罰9萬元。
 

►看影片點這裡

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
台灣工時長…科技業卻輸歐美！　老司機親揭「1點真相」
喝到肝爛掉！爸媽苦勸他「捐肝救弟」　醫曝2年後結果：超傻眼
DJ SODA賞花「沒穿bra」！　彎腰炸出「八字巨球」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「曹操」放高利貸被捕！2小弟也落網　網笑噴：劉備舉報的

女友結婚「新郎不是他」 ！男痛哭連撞5車...嘶吼：我好想妳啊～

社會衝突延燒　聖誕假期大陸客入境香港團「暴跌90%」！

中共中央民主生活會　習近平指示：管好親友和身邊工作人員

華聞快遞／海南成立國際知識產權交易中心

傳大陸滲透選舉投開票所　陸委會「依法處理」：中共不應干預台灣民主

女方反對結婚！　男拿菜刀「家外埋伏」當街砍死21歲女友、媽媽

陸通過《台灣同胞投資保護法》修法　企業管理自主權不受干涉

綠帽新郎報復！　婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：我讓你賤一輩子

快訊／大陸十三屆全國人大三次會議2020年3月5日在京召開　將審民法草案

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

「曹操」放高利貸被捕！2小弟也落網　網笑噴：劉備舉報的

女友結婚「新郎不是他」 ！男痛哭連撞5車...嘶吼：我好想妳啊～

社會衝突延燒　聖誕假期大陸客入境香港團「暴跌90%」！

中共中央民主生活會　習近平指示：管好親友和身邊工作人員

華聞快遞／海南成立國際知識產權交易中心

傳大陸滲透選舉投開票所　陸委會「依法處理」：中共不應干預台灣民主

女方反對結婚！　男拿菜刀「家外埋伏」當街砍死21歲女友、媽媽

陸通過《台灣同胞投資保護法》修法　企業管理自主權不受干涉

綠帽新郎報復！　婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：我讓你賤一輩子

快訊／大陸十三屆全國人大三次會議2020年3月5日在京召開　將審民法草案

韓國瑜被叫草包「我根本不在乎」！　親回桃色緋聞：當時找工作一定會有異性

20歲網紅被前夫爆「小孩面前吸毒」！　急回「他把吸菸打錯」：誰沒有錯字的時候？

五月天合體陶喆後　阿信無預警丟震撼彈：我宣布退出樂壇！

趙麗穎「星星鎖骨」紅毯登熱搜！產後瘦回螞蟻腰不科學

「曹操」放高利貸被捕！2小弟也落網　網笑噴：劉備舉報的

許維芳生日音樂會淚崩　許願「超大牌歌手祝福」成真了

中職／方法不只有一個　羅錦龍自費學習當教練

中日會長盃／台日兩對雙胞胎同場較勁　高雄大仁奪首勝

頭髮不想「越洗越油」？　專家教撇步：洗髮精先倒手稀釋再按摩！

最適合秋冬的七支唇彩出列　口紅一哥狂推絕美「高級色」想每天擦

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

男子墜樓砸死2女學生！父親軟腳被抬去認屍

國二男身穿校服21F墜下　當場變形慘死

跳針要他向狗鞠躬道歉　結局逆轉

宋楚瑜見習近平涉反滲透法？陸委會：非常可惜

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

中國6小六女童用處女膜性侵校長？

公主抱失敗！女友3肋骨慘摔斷　他慘變前任

女方反對結婚！　男當街砍死21歲女友、媽媽

女友結婚新郎非他 ！男撞5車吼：好想妳

跳樓男砸死2少女…無家屬認領遺體

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

7歲童腿疼家長以為生長痛！2月後卻截肢了

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

更多熱門

相關新聞

2台女馬來西亞搭車遭撞　1人當場慘死

2台女馬來西亞搭車遭撞　1人當場慘死

馬來西亞的賽城27日發生交通意外，2名台籍女子在當地搭乘電召車（透過電話聯繫服務平台叫車，類似台灣Uber），卻在行經目的地的路上意外遭撞，導致車輛翻入一旁的水溝，造成一死一傷的事故。詳細肇事原因，仍待當地警方進一步釐清。

貨櫃車失控連環撞　逃命片曝光

貨櫃車失控連環撞　逃命片曝光

他酒駕載通緝犯跑給警察追！衝12公里撞5台車

他酒駕載通緝犯跑給警察追！衝12公里撞5台車

歲末尾牙酒駕高峰　彰警擴大取締

歲末尾牙酒駕高峰　彰警擴大取締

林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光

林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光

關鍵字：

酒駕大陸要聞結婚新郎車禍

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面