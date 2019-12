公路陷濃霧「貨櫃車失控翻覆」連撞　直衝人群逃命片曝光

▲連環車禍事發地點位在拉巴克郡(Lubbock County)84號洲際公路。(圖/翻攝自臉書/Lubbock-County Emergency-Management,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州27日上午一場2車追撞事故,當時公路起大霧,能見度低於400公尺,但就在警方到場處理的時候,一輛白色大型貨櫃車突然從後方失控衝出,當場向右翻覆倒在公路旁的土地,在場人員驚慌逃竄,最終演變成一場連環車禍,造成2人受傷。如今震撼畫面曝光,嚇壞一票網友。

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. - Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf