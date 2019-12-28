公路陷濃霧「貨櫃車失控翻覆」連撞　直衝人群逃命片曝光





▲連環車禍事發地點位在拉巴克郡（Lubbock County）84號洲際公路。（圖／翻攝自臉書／Lubbock-County Emergency-Management，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州27日上午一場2車追撞事故，當時公路起大霧，能見度低於400公尺，但就在警方到場處理的時候，一輛白色大型貨櫃車突然從後方失控衝出，當場向右翻覆倒在公路旁的土地，在場人員驚慌逃竄，最終演變成一場連環車禍，造成2人受傷。如今震撼畫面曝光，嚇壞一票網友。

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. - Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf — KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) December 27, 2019

據CNN報導，當時該地區正處於濃霧警報，相關人員在場疏導交通，公路上也有多台車輛，有的靠邊臨停、有的緩慢向前行駛。

但根據現場記者所拍下來的影片，正當畫面正中間一輛車子緩緩向右靠邊向前行駛時，後方一輛高速行駛的大型白色貨櫃車突然失控衝出，先是撞向一旁的2輛車子，接著朝右側翻覆倒地、向前滑行，周邊多輛車子受到波及，一旁正在協助處理現場狀況的人也紛紛拔腿逃命，最終在攝影機前方不遠處停下。

報導指出，這起連環車禍導致2人受傷，一名員警被撞傷，另名司機受困車內，2人事後被送往醫院接受治療，所幸並無生命危險。根據當時在場的KCBD攝影記者侯德（Caleb Holder）的說法，當時他先是聽到一陣陣輪胎摩擦所發出的聲音，再來就在濃霧中看到貨櫃車的大燈，「我從來沒有親眼目睹這樣的事情發生過。」