國民黨全力拉抬李彥秀港湖聲勢　謝龍介開唱變見面會成亮點





▲謝龍介於李彥秀港湖大團結造勢唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市第四選區（內湖、南港）立委候選人李彥秀今（28日）舉辦「港湖團結真有力，國會戰將繼續拼」造勢大會。國民黨台南市黨部主委謝龍介、國民黨副秘書長蔡正元等人都到場站台助選。謝龍介在致詞時還即興改編歌曲「一卡皮箱」，來暗諷民進黨立委陳明文今年在高鐵丟掉3百萬現金一事，讓台下民眾情緒激昂。

謝龍介在致詞時改編「一卡皮箱」，他唱到「猶原一卡皮箱，又擱一堆新台幣，在高鐵喬什麼？喬到賣記質，離開了心愛的皮箱，啊！為怎樣這呢抹吃樣！3百萬一箱，使人胡白想，不知鄉親你敢會原諒伊？」，一唱完台下民眾不斷拍手叫好。

▲蔡正元出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，謝龍介還帶著李彥秀走下台和選民互動，兩人彷彿藝人般把造勢大會當成粉絲見面會，全場婆婆媽媽粉絲搶著和謝龍介合照、說話，選民們陷入一陣瘋狂。

蔡正元上台時則大批蔡英文，直指她是「網軍頭目」，批評民進黨在網路上攻擊韓國瑜、吳敦義、國民黨，甚至攻擊自家的賴清德、前總統呂秀蓮，「這麼無情的攻擊，這次選舉讓她下台」。





▲謝龍介出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

蔡正元也說，民進黨近期力推反滲透法，而國民黨只是要求在該法裡面寫到要求對象為「中華民國」，但卻遭到民進黨全力阻擋，他怒批「所以民進黨的國家不叫中華民國嗎？2020我們全力拉下民進黨」。

最後蔡正元也呼籲內湖南港選民，投票就該投最優質的立委，每個人都要做到「催票、拉票、投票」3個最重要的步驟，強力替李彥秀拉票。

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