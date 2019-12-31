孫大千：蔡英文在辯論會再次展現「三個無可救藥」

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統辯論會29日落幕，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人激烈交鋒，引發熱議。韓國瑜競辦副執行長孫大千31日認為，蔡英文在總統大選辯論會中，再次展現出「三個無可救藥」。

孫大千在臉書指出，第一，無可救藥的堅持扮演「人肉讀稿機」的角色，忠實的把幕僚準備的講稿朗讀出來，甚至連罵人都必須看稿。第二，無可救藥的「自我感覺良好」，活在漂亮的經濟數據當中，與基層庶民的感覺天差地遠，完全沒有任何自我反省的能力。

孫大千再指，第三，無可救藥的「推卸責任，閃避問題」，無論是「卡神」楊蕙如、前總統陳水扁、監察委員陳師孟，都和蔡英文沒有關係，全部推得一乾二淨，令人不禁懷疑，中華民國真的有總統在上班嗎？

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