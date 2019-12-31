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馬英九助攻童小芸　陪同拜票發春聯台南鄉親好熱情

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▲前總統馬英九陪同台南市第三選區立委候選人童小芸掃街拜票，與鄉親博感情，全力尋求支持，並在北區和緯黃昏市場發春聯。

▲前總統馬英九陪同台南市第三選區立委候選人童小芸掃街拜票，與鄉親博感情，全力尋求支持，並在北區和緯黃昏市場發春聯。

記者林悅／台南報導

前總統馬英九12月30日下午陪同台南市第三選區立委候選人童小芸掃街，與鄉親博感情，全力尋求支持，並在北區和緯黃昏市場發春聯，大批支持者爭相和他拍照，台南鄉親十分熱情歡迎。

▲前總統馬英九陪同台南市第三選區立委候選人童小芸掃街拜票，與鄉親博感情，全力尋求支持，並在北區和緯黃昏市場發春聯。

馬英九一路陪童小芸，穿梭和緯黃昏市場拜票和發春聯，逐一向攤商握手致意，支持者則爭相合影，氣氛熱烈。馬英九推薦童小芸在基層表現優異，深耕地方，為民服務，值得大家託付，希望鄉親力挺，讓她順利當選，打破台南區域立委席次民進黨長期壟斷的局面。

▲前總統馬英九陪同台南市第三選區立委候選人童小芸掃街拜票，與鄉親博感情，全力尋求支持，並在北區和緯黃昏市場發春聯。

童小芸表示，感謝馬英九前總統，特地南下助陣並且加油和打氣。雖然這次選舉，表面上看起來有點冷清，但她一直勤跑基層，努力傾聽選民的心聲，感受到選民給她的溫暖，所以她對於選情還是非常樂觀，選民一定會給一位用心的候選人回報。

▲前總統馬英九陪同台南市第三選區立委候選人童小芸掃街拜票，與鄉親博感情，全力尋求支持，並在北區和緯黃昏市場發春聯。

童小芸說，自從宣布參選立法委員以來，多次拜訪北區、安南區傳統市場至少３次以上；安南區果菜市場拜訪６次，走過的路、握過的手，不可勝數。每天清晨和傍晚兩個時段，站在各路口，向路過的選民打招呼、拜託，總共辦理路口開講100多場次，這段期間，曾經遇到下大雨、寒流來襲，這都沒有打斷她向前走以及堅定的信心與毅力，因為她的信念就是風雨無阻。

▲前總統馬英九陪同台南市第三選區立委候選人童小芸掃街拜票，與鄉親博感情，全力尋求支持，並在北區和緯黃昏市場發春聯。

童小芸強調，她知道宣布參選立法委員起步較晚，時間有限，所以用她的認真來爭取選民的支持，用真心與誠意，來打動選民的心。因為她要和大家一起來改變，要和大家一起來撥亂反正，所以要比別人更認真，比別人更打拼。

▲前總統馬英九陪同台南市第三選區立委候選人童小芸掃街拜票，與鄉親博感情，全力尋求支持，並在北區和緯黃昏市場發春聯。

童小芸特別感謝鄉親的支持與疼惜，選戰最後階段，她一定會用最大的力量和時間全力衝刺，讓外界刮目相看。

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