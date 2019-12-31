輔選黃昭順當導護爸爸　馬英九不「軟」了！笑嗆記者：你有看到我拉票？

▲前總統馬英九來到高雄右昌國小擔任導護爸爸，否認自己在輔選拉票 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前總統馬英九一大早就來到高雄楠梓區右昌國小，陪同國民黨立委候選人黃昭順來擔任導護爸爸，馬英九到場就得出動大批警力維安之外，甚至還有人忙著拍照，讓整個右昌國小門口前接送的車流一時間難以消化，就有記者詢問馬英九：「你來會不會造成學校困擾」？馬英九雖然臉上帶著笑容，不過話可是很嗆：「你要不要問學校好不好，是不是造成困擾，不是我在講」，另外也有媒體詢問這是不是掃街拜票？馬回應：「你看到我在拜票嗎」？

2019年的最後一天，馬英九選擇來到高雄輔選，一早7點10分就陪同黨內立委候選人黃昭順前往右昌國小擔任導護爸爸，一開始馬英九似乎不知道自己該做些什麼，有點被「晾」在門口，直到有人提醒之後，馬英九才往前協助送小孩上學的父母親們，幫忙脱下小朋友的安全帽、提袋子等，顯現自己親民的另一面，事後記者詢問馬英九是不是第一次來擔任導護爸爸，馬英九說「是」。

▲前總統馬英九來到高雄右昌國小擔任導護爸爸，校門口前交通一度「不順暢」。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前總統馬英九來到高雄右昌國小擔任導護爸爸，不少媽媽們很意外。（圖／記者吳奕靖攝）

不過不少爸媽似乎並不知道一早就會有這樣一種「驚喜」，雖然校方有出動人員、警方也派出員警來維安跟疏導交通，但是學校門口的車流一度還是「打結」。記者向馬英九提問：「這是不是算不算掃街拜票」，馬雖然臉上帶著微笑，可是話說得很酸：「你看到我在拜票嗎？」另一位記者也詢問：「總統因為你來，會不會造成學校的困擾哇？人家門口上學...」，還沒等到話問完，馬英九搶著說：「你要不要問學校好不好，是不是造成困擾，不是我在講。」

楠梓右昌國小校長陳瑞鴻出面澄清，原本就是大型學校，校內有兩千多名學生，所以上下課本來就會「瞬間聚量」，這是「我們的日常」，並沒有因為馬英九來變得特別混亂。

▲前總統馬英九來到高雄右昌國小擔任導護爸爸，否認自己在輔選拉票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前總統馬英九來到高雄右昌國小擔任導護爸爸，否認自己在輔選拉票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前總統馬英九來到高雄右昌國小擔任導護爸爸，否認自己在輔選拉票 。（圖／記者吳奕靖攝）