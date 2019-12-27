政見會／蔡英文：國號不是口號　年輕人有未來中華民國才真的萬歲

記者陶本和／台北報導

第三場總統電視政見會發表會27日晚間舉行，總統蔡英文在第三輪發言時，針對國民黨總統候選人韓國瑜多次逼著講「中華民國萬歲」一事表示，國號不是口號，只有年輕人有未來，中華民國才會真的萬歲。

▲第3場總統候選人電視政見發表會，蔡英文第三輪發言。（圖／中選會提供）



蔡英文表示，前兩次政見會，還動用各個部會跟韓國瑜解釋，「但你講錯的繼續講錯，講歪的繼續講歪，你只選擇講給願意聽你話的人聽」，選總統要有根據，貪污在哪裡，你從來沒有舉出具體的例子，「你只是用國民黨的邏輯，你的經驗還是國民黨經驗，你不了解民進黨。」

蔡英文說，韓國瑜對綠電的想法完全錯誤，而且是被想要讓核電繼續下去的人給誤導了。她指出，冬天用風發電，可以減少燃煤，夏天可以用太陽能發電，可以減少燃煤，「冬天有風電，夏天有光電，哪裡不好？」，綠能價格也是越來越低，歐美初期價格都高於我們的初期價格，這是簡單經濟學，但你選擇不聽，你選總統，這樣的態度讓人很失望。

蔡英文針對特偵組的事情回應指出，特偵組是因為馬王政爭，就是被當來鬥爭的工具，這也是為何要廢掉特偵組；上次講到的社會矚目大案子，只有林益世案是特偵組辦的，其他都不是特偵組辦的，這些是各地檢察官辦的案子，依法行事的職權，讓司法回歸司法，這才是正辦。

接著，蔡英文談到「反滲透法」，國人同胞對於反滲透法很關心，昨天中國的航空母艦通過台灣海峽，這是我們看得到的威脅，可是更多的中國對台灣的滲透是看不到的，中國對於「反滲透法」突然增加力道，自己沒有民主，卻批評台灣民主倒車，中國是「忘記自己根本沒有車子」。

蔡英文表示，他們用退伍軍人學長學弟的關係收買情報，利用台灣的言論自由，替自己擦脂抹粉，破壞台灣的民主，訂定反滲透法不是民進黨的意見，是社會共同的憂慮，這案子在台灣討論了一段時間，很可惜半年來在野黨關閉朝野協商，錯失討論時機。

蔡英文說，反滲透法是為了反滲透，不是反交流，立法精神很清楚，是有條件的，要接受中國指示或是資助，部分人士危言聳聽，應該要適可而止，反滲透法有急迫性，這會期如果沒有過，這個法案至少要拖半年以上。她強調，國家安全不分黨派，中國最怕就是台灣不分黨派，團結在一起，讓我們共同面對紅色滲透最大的危機。至於宋主席提到的違反「反滲透法」，她也強調，宋主席是接受中華民國總統委託赴APEC，不是「反滲透法」所說的「境外敵對勢力」所指示委託，所以宋主席的憂慮，完全不存在。

蔡英文表示，這場選舉應該是為年輕人而打，是要為年輕人打造更美好的國家，讓年輕人有夢想，國家才有未來，年輕人有未來，中華民國才真正可以萬歲，年輕人要有未來，要有可以守住主權的總統，所以一國兩制絕對不會接受，任何政黨在這個議題上有任何閃躲、曖昧、妥協、模糊，拿年輕人的未來當賭注。

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