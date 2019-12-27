　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小四外甥一句「光碟片是什麼」飆出時代眼淚　他震驚：步3.5磁碟片後塵？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼CD（圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO就讀小三、小四的外甥說沒聽過光碟片是什麼。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在講出「磁碟片」這個詞，一定很多年輕一代的人聽都沒聽過，但連「光碟片」都要準備步入歷史了嗎？一名網友日前表示，他看到堂姊的小孩在遊戲平台玩遊戲，就說「欸！你知道以前我們玩遊戲都要買光碟片來安裝」、「然後玩之前都要等老半天嗎？」沒想到小男生居然回「光碟片是什麼啊？」讓他超震驚。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「光碟484要步上3.5磁碟片後塵惹？」說他當時看到小學三、四年級的外甥在打steam上的遊戲，就過去跟外甥說「以前我們玩遊戲都要買光碟片來安裝」、「玩之前都要等老半天嗎」，沒想到小朋友居然回答「光碟片是什麼啊？」

請繼續往下閱讀...

原PO忍不住直呼震驚，「原來現在小孩已經不知道光碟片了嗎？明明市面上還很多流通的光碟片軟體包，連DVD藍光也都還是光碟啊！」並說雖然現在很多軟體、遊戲都是直接下載，但不知道光碟片感覺太誇張了，「有沒有光碟片要步上3.5磁碟片後塵的八卦？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼磁碟片,磁片,3.5磁碟片,古董,科技。（圖／Pixabay）

▲科技不斷進步，現在幾乎用不太到磁碟片了。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，就有人認為光碟暫時還有市場，「不會，光碟片的方便價位還是沒辦法取代，等哪天你沒網路用就知光碟重要性」、「學校英文閩南語教材就有光碟了，你唬我喔」、「不會，光碟有隨身碟無法取代的優勢」、「就退居幕後而已，光碟的特性難以過時」、「很多地方還是會用到……你沒接觸而已。」

不過也有網友說，「不然呢？黑金剛你知道嗎」、「你要講光盤，現在都用U碟」、「要是藍光播放器在線上串流崛起前普及可能還好些，結果現在卡在大多數人沒買藍光播放器，dvd又容量太小」、「光碟？拿去給超商回收啦」、「買了一台外接光碟機，2年都沒用過 = =光碟都壓在箱子裡翻不出來惹」、「組電腦都特地選沒光碟機的殼了。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
快訊／哈薩克航空驚傳墜機！　機上載100名乘客
國民黨「懸賞100萬」協尋楊蕙如！籲重啟特偵組查「十大疑案」
韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？毫不猶豫秒回5字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老被切畫面！他上電腦課一拔線「結果逼逼叫」急求預防方法　網秀成功經驗

台南臨安橋受潮腐蝕⋯交通部砸3.65億元改建　盼提高觀光價值

6所大專院校新生註冊未達6成　稻江37%全國最低

點無糖珍奶「被店員勸退」！　意外曝自家缺點...網傻：哪家這麼雷

小四外甥一句「光碟片是什麼」飆出時代眼淚　他震驚：步3.5磁碟片後塵？

新郎遭調酒攻擊猛灌3小時尿不出　洞房夜膀胱險爆進急診「插管」

影／冷氣團發威ing！今晨最低11.8℃　北台急凍「竹苗可能10度以下」

新郎婚宴猛喝烈酒！洞房夜「膀胱麻痺」洩不出慘了　積600ml尿液衝醫院

《木曜4》世紀突破！網「0負評」刷網狂讚　3.5萬粉挺YouTuber全明星運動會

【瑪法達談星】12.25～12.31　土象星座　處女愛情止不住奔騰

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

老被切畫面！他上電腦課一拔線「結果逼逼叫」急求預防方法　網秀成功經驗

台南臨安橋受潮腐蝕⋯交通部砸3.65億元改建　盼提高觀光價值

6所大專院校新生註冊未達6成　稻江37%全國最低

點無糖珍奶「被店員勸退」！　意外曝自家缺點...網傻：哪家這麼雷

小四外甥一句「光碟片是什麼」飆出時代眼淚　他震驚：步3.5磁碟片後塵？

新郎遭調酒攻擊猛灌3小時尿不出　洞房夜膀胱險爆進急診「插管」

影／冷氣團發威ing！今晨最低11.8℃　北台急凍「竹苗可能10度以下」

新郎婚宴猛喝烈酒！洞房夜「膀胱麻痺」洩不出慘了　積600ml尿液衝醫院

《木曜4》世紀突破！網「0負評」刷網狂讚　3.5萬粉挺YouTuber全明星運動會

【瑪法達談星】12.25～12.31　土象星座　處女愛情止不住奔騰

擺脫又老又殘！全台第一件危老改建商辦案　現身忠孝商圈

東森購物獨家首賣PUMA女性休閒組　與韓國同步流行

平安夜一家3人渡假村泳池溺斃　警方公布姓名「水泵發現泳帽」

挑戰大聯盟失利　菊池涼介正式宣布續留廣島

狂砍女友80刀小孩救母一起殺！　狠男燒屋滅證：我從沒愛過她

常腰酸背痛四肢寒？　當心「冷老症」上身

「非常震撼！」韓國瑜觀看蒙娜麗莎VR虛擬實境　張善政誇宏達電是台灣驕傲

川普警告「敘俄伊朗」別再殺害敘北平民：土耳其努力阻止「大屠殺」

快訊／彰化工地圍牆倒塌...2命危送醫！現場搶救中　傷亡人數待釐清

老被切畫面！他上電腦課一拔線「結果逼逼叫」急求預防方法　網秀成功經驗

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

命理師曝：2020年「2生肖」記得安太歲

網「0負評」刷網狂讚《木曜4》YouTuber運動會

女大生宿舍超自閉　一開驚見5星配備！

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

今晨最低11.8℃　北台急凍「竹苗可能10度以下」

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

中部以北「入夜就急凍」！暴冷探12°C　周末天氣曝

手搖500億商機！「麻古茶坊」年終估2個月

3年存第1桶金！電競女神：月薪分5

新郎婚宴喝酒　洞房夜膀胱麻痺慘

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

用700元吹風機　他感想驚呆：便宜好用欸

新郎猛灌酒尿不出　洞房夜膀胱險爆

【瑪法達談星】12.25～12.31　最旺Top 4曝光

更多熱門

相關新聞

點無糖珍奶被店員勸退！網傻：哪家這麼雷

點無糖珍奶被店員勸退！網傻：哪家這麼雷

台灣手搖飲最為人稱道的地方，大概就是可以「貼心客製化」了吧！無論是螞蟻人或是減肥中想解饞，一般飲料店通常都能符合顧客的需求。不過一名網友就好奇，他日前點了杯無糖珍奶，店員一聽卻遲疑了一下，然後勸他還是加一點糖，否則不好喝。此舉也讓不少網友大喊「想知道哪家這麼雷」、「無糖難喝就是他們家茶難喝」。

用700元吹風機　他感想驚呆：便宜好用欸

用700元吹風機　他感想驚呆：便宜好用欸

整理手機照片！她一滑「3007張」秒眼花

整理手機照片！她一滑「3007張」秒眼花

整理LINE好友名單　多出「刪除」新功能

整理LINE好友名單　多出「刪除」新功能

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

關鍵字：

光碟磁碟片PTT

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面