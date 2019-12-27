小四外甥一句「光碟片是什麼」飆出時代眼淚　他震驚：步3.5磁碟片後塵？

▲原PO就讀小三、小四的外甥說沒聽過光碟片是什麼。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在講出「磁碟片」這個詞，一定很多年輕一代的人聽都沒聽過，但連「光碟片」都要準備步入歷史了嗎？一名網友日前表示，他看到堂姊的小孩在遊戲平台玩遊戲，就說「欸！你知道以前我們玩遊戲都要買光碟片來安裝」、「然後玩之前都要等老半天嗎？」沒想到小男生居然回「光碟片是什麼啊？」讓他超震驚。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「光碟484要步上3.5磁碟片後塵惹？」說他當時看到小學三、四年級的外甥在打steam上的遊戲，就過去跟外甥說「以前我們玩遊戲都要買光碟片來安裝」、「玩之前都要等老半天嗎」，沒想到小朋友居然回答「光碟片是什麼啊？」

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原PO忍不住直呼震驚，「原來現在小孩已經不知道光碟片了嗎？明明市面上還很多流通的光碟片軟體包，連DVD藍光也都還是光碟啊！」並說雖然現在很多軟體、遊戲都是直接下載，但不知道光碟片感覺太誇張了，「有沒有光碟片要步上3.5磁碟片後塵的八卦？」

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▲科技不斷進步，現在幾乎用不太到磁碟片了。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，就有人認為光碟暫時還有市場，「不會，光碟片的方便價位還是沒辦法取代，等哪天你沒網路用就知光碟重要性」、「學校英文閩南語教材就有光碟了，你唬我喔」、「不會，光碟有隨身碟無法取代的優勢」、「就退居幕後而已，光碟的特性難以過時」、「很多地方還是會用到……你沒接觸而已。」

不過也有網友說，「不然呢？黑金剛你知道嗎」、「你要講光盤，現在都用U碟」、「要是藍光播放器在線上串流崛起前普及可能還好些，結果現在卡在大多數人沒買藍光播放器，dvd又容量太小」、「光碟？拿去給超商回收啦」、「買了一台外接光碟機，2年都沒用過 = =光碟都壓在箱子裡翻不出來惹」、「組電腦都特地選沒光碟機的殼了。」

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