點無糖珍奶「被店員勸退」！　意外曝自家缺點...網傻：哪家這麼雷

▲大家喝珍奶會加糖嗎？（圖／記者許力方攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣手搖飲最為人稱道的地方，大概就是可以「貼心客製化」了吧！無論是螞蟻人或是減肥中想解饞，一般飲料店通常都能符合顧客的需求。不過一名網友就好奇，他日前點了杯無糖珍奶，店員一聽卻遲疑了一下，然後勸他還是加一點糖，否則不好喝。此舉也讓不少網友大喊「想知道哪家這麼雷」、「無糖難喝就是他們家茶難喝」。

PTT紅人「金庸」在女版上發文，他表示26日到飲料店點了一杯無糖微冰珍奶，沒想到卻被女店員勸退表示「無糖很難喝耶！確定不加糖嗎？」不過他認為，畢竟珍珠煮好後就會加糖，加進茶裡也能補一點甜味，好奇喝無糖珍奶會不會很奇怪。

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▲加了糖就會多了熱量。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，底下網友們一陣討論，有人認為如果鮮奶味夠重，無糖也不見得會難喝，「無糖搭鮮奶茶比較對味」、「珍珠真的很甜了」、「我都無糖加珍珠」、「加糖就變快樂肥宅茶了」、「在台南點的話會被趕出台南」。

也有人認為，喝過一次無糖的珍奶之後，從此都還是會乖乖加糖，「不奇怪，但不好喝」、「很不搭」、「超難喝，要喝無糖乾脆喝綠茶」。

還有另一派網友表示，其實點無糖才能喝出這家店茶葉的優劣，女店員這樣勸退，等於是打臉自家的茶不好喝，「無糖難喝就是他們家茶難喝」、「想知道哪家這麼雷」、「這麼沒自信啊」、「無糖才喝的到茶香」。

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