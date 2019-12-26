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整理手機照片！天秤妹一滑「才3007張」就眼花　鄉民更強大：128G不夠…

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滑手機,不屑,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO整理手機照片，3007張就讓她眼花撩亂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

科技越來越進步、發達，現在幾乎每個人出門都用手機拍照，但沒有在整理的話，照片就會一直累積。一名女網友就發文表示，他聖誕節的時候排休在家，想說從iOS10更新到最新版本，就順便整理照片，「魯妹我也才3007張照片，整理起來已經覺得眼花撩亂」，讓她忍不住好奇其他人的手機相片有幾張。

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發文問問題「大家的手機相片有多少張？」文中表示，她難得在節日被公司排休，不用在歡樂飯的人群中覺得厭煩，「剛好在家閒來無事，想說從ios10來更新好了，就順便整理照片」，結果一看有3007張，整理起來眼花撩亂，「天秤座的選擇障礙又拖延刪除鍵按與不按。」

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滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲許多人手機裡的照片都超過萬張。（示意圖／記者趙于婷攝）

原PO忍不住好奇發問，「想知道大家的相片到底有多少張？怎麼整理才乾乾淨淨、一覽無遺看了開心（？）」看到貼文後，網友紛紛公布自己手機裡的照片，不少人都相當驚人，「15537」、「超過一萬張」、「快3萬張，128G不夠」、「我刪完一堆照片還有一萬多張，每個月都在清空間。怒」、「28654」、「快兩萬張。」

少部分的網友則是不超過千張，「300張」、「179」、「24XX多，嗚嗚嗚嗚嗚嗚好多醜照。」雲端派的人則表示，「0張，備份到雲端」、「丟雲端不想面對XD」、「手機不放照片，都存電腦。」看到網友回應，原PO忍不住笑說，「大家都好強大！」透露自己也有雲端備份，但是就是相似度高的照片一次就很多張，覺得看了很不乾淨，「我還是慢慢一張一張抉擇好了……XD」

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