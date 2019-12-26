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用700元吹風機「不到5分鐘就乾」！相比5千塊一支…他疑惑：便宜比較好用欸

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▲▼吹風機,頭髮,吹頭髮,美容,美髮。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO認為便宜的吹風機比較好用。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了養出美美的頭髮，許多女孩都會挑好的吹風機。一名網友發文表示，他買過要價5千多塊的奈米水離子吹風機，但覺得沒有到很好用。論髮質，他試過5百塊的某牌吹風機，吹完也有滑順的感覺；論吹乾的速度、反而7百塊吹風機吹不到5分鐘就乾了，讓他忍不住發起討論，「便宜的吹風機比較好用欸！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上討論「便宜的吹風機比較好用欸！」說他買過要價5千多塊的奈米水離子吹風機，蛋覺得沒有到很好用，就算開最熱也沒有比較快乾。原PO說，比較起來，他用過5百～1千塊就買得到的吹風機，吹完還會有滑順的感覺，不過那一支壞掉了。

請繼續往下閱讀...

「然後最近參加活動又抽獎到一支」，是跟奈米水離子吹風機同品牌的699元吹風機，小小一支就高達1200w，「打開的時候覺得風力超小，然後吹了一下，竟然不到5分馬上乾」，原PO認為是吹風機溫度比較高的關係，而且有自然捲的他，吹完頭髮感覺還特別直，拿去吹狗狗的毛也很快乾。

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頭髮香氛護理-吹頭髮（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO說，699元吹風機吹不到5分鐘，頭髮就乾了。（示意圖／記者黃克翔攝）

原PO表示，這支便宜的吹風機本來想轉賣，但覺得要用用看就開箱，沒想到意外的好用，「我問家人，家人認為是溫度的問題，因為我比較奈米水離子那支也是1200w呀！還是說我這種頭，比較適合的就是那種便宜又高溫的吹風機呢@@」

看到貼文後，就有人認為就算快乾，高溫也不好，「家人習慣用高溫吹頭髮，最外面的那層都受損分叉」、「溫度很高、風很大就快乾，頭髮也爛的快。但沒有在燙染的就還好啦」、「不喜歡吹熱風」、「便宜的沒恆溫，受損快。」不過也有人說，「適合便宜的很好啊，省錢又快乾」、「跟美髮院買了一支800元的超好用」、「推美髮院，pan的好好用。」

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