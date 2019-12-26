台男霸氣PO「烏克蘭辣模」女友美照　網友跪：你贏了

▲台男在PTT上PO出烏克蘭辣模女友的照片，讓網友超羨慕。（圖／網友stute授權提供請勿翻攝，以免侵權，下同。）



記者林彥臣／採訪報導

PTT表特板前陣子掀起了「你敢PO女友上來嗎」的挑戰，讓許多網友踴躍PO出自己的女友美照響應挑戰。其中有一位網友PO出自己的女友是烏克蘭辣模，讓不少網友紛紛投以羨慕的眼光，甚至下跪表示，「你贏了」。

原PO 「stute」表示，因為工作的關係，曾經跟烏克蘭和俄羅斯的女生在交往，他PO出的這位是前女友，烏克蘭籍的模特兒，之前到亞洲工作時認識的，但因為他當時經常出差，女友模特兒工作是合約制一次簽一段時間，後來她回烏克蘭也就分手了。

原PO提到，女友跟他出去都會精心打扮，而且穿個高跟鞋就比他高了，走在路上回頭率極高，有時候也會令他感到彆扭，模特兒幾乎都要控制體重，所以出門約會能選的餐廳還真不多。

原PO接受訪問時表示，他從事的是半導體大廠的新興市場業務，負責過巴基斯坦、非洲、中亞等國家，後來陸續派駐過烏克蘭與哈薩克，因為這樣的背景才有機會認識前女友。

網友在推文中回應表示，「這我真的只能說跪著羨慕你」、「只能說一山還有一山高，你贏了...強.」、「真台灣之光」、「走錯棚了吧，整串突然到另一個次元正翻耶」、「極品！鄉民真的是臥虎藏龍！」、「原po上輩子一定是民族英雄或是拯救地球之類的人」、「這系列就end了吧，玩不下去啦」。

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