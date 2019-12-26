整理LINE好友名單…多出「刪除選項」省1步驟！網一試新功能：刪一堆人好爽

▲安卓版的LINE可以直接刪除好友。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在許多人都用LINE跟別人聯絡，也因此好友名單總是落落長，整理也只能隱藏或封鎖，想刪除還要到封鎖名單裡刪，不過現在似乎可以直接刪除好友了。一名網友發文表示，近日他要整理好友名單時，意外看到多出了一個「刪除」的選項，忍不住好奇「這個與以前的隱藏和封鎖再刪除有什麼差呢？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上貼文發問「LINE新功能？」文中表示，「剛要整理好友名單，發現除了隱藏和封鎖，多出了一個刪除的選項」，選了則是會跳出「確定要解除與XXX的好友關係並刪除對方嗎？」原PO說，他Google爬文都找不到相關訊息，想問這個選項跟以前的隱藏、或封鎖再刪除有什麼差。

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▲電腦版目前還是只有隱藏和封鎖。（圖／記者鄺郁庭攝）

看到貼文後，就有人也好奇問，「按刪除，對方會收到什麼通知呢」、「刪除以後，對方還可以傳訊息給自己嗎」、「自己按刪除，對方那邊也會刪除嗎？」網友則是回答「還是可以傳，就像一般陌生人，傳訊息給你那樣」、「省一個步驟而已。」

其他人則紛紛留言，「謝啦！剛剛也更新了，刪了好多好友」、「刪掉一堆人好爽XDDDDDDDDDDDD。」不過拿iPhone的網友則說，「ios剛剛看了還沒有這個功能QQ」，《ETtoday新聞雲》實際測試，發現iOS系統確實還不能直接刪除好友，另外電腦版也還沒有這個功能。

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