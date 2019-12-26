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雲林民進黨部轟謝淑亞散佈假消息　謝辦回應：毒品零容忍1克不能有

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▲律師李建忠（左）表示，吸毒絕對是有罪的，呼籲立委候選人對他講出的話提出修正。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲律師李建忠（左）表示，吸毒絕對是有罪的，呼籲立委候選人對他講出的話提出修正。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

《毒品危害防治法》修法議題延燒，民進黨雲林縣黨部26日召開記者會，抨擊副縣長謝淑亞散布「吃毒無罪」假訊息，加上花生之亂情事，縣府根本就是假消息製造工廠；同日謝淑亞競選總部也召開記者會，發言人王又民表示，該在意強調的不是20、5公克或1公克的問題，大家的要求是毒品「1克都不留」。

民進黨雲林黨黨部主委廖丁賜指出，根據立法院17日三讀通過的《毒品危害防治法》，把原持有20公克以上之三、四級毒品才刑事追訴，朝更嚴格方向修為持有5公克就刑事追訴；另11之一1條清楚規定，無正當理由，持有三、四級毒品，就處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰以及強制接受四小時以上八小時以下之毒品危害講習。

律師李建忠表示，吸毒絕對是有罪的，在今年立法院將法條修訂，原在馬英九時代是把持有20公克以下毒品的人，以自行吸食者移送勒戒處分，持有20公克以上則以販賣毒品方向偵辦；但現在把20公克下降至5公克，等於是法條嚴格話，例如有的學生可能不知道咖啡包是毒品，誤取或遭陷害等，萬一被抓到驗出是毒品，那這樣對這位學生馬上被貼上吸毒者標籤傷害很大；但這5公克並不表示吸毒無罪，所以我們要呼籲立委候選人對他講出的話提出修正。

謝淑亞競選總部同日召開「校園毒品零容忍，1克不能有」記者會，雲林縣議員李明哲、謝淑亞競選總部發言人雲林縣議員王又民、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄及多名退休校長、家長代表都共同到場表達堅決反毒的立場。

謝淑亞競選總部發言人縣議員王又說，他身為民意代表，竟然經常接到為人家長檢舉孩子吸食毒品的案件，讓人相當感慨，家長在意的不是20克、5克或1克，即使是0.0000001都不行，大家的要求就是「校園零容忍」。甚至提醒執法人員現在的毒犯都很聰明，只會帶不會被捉的「4」克，所以一定要推動「無毒校園」。

謝淑亞強調，只要她進入立法院，絕對不能容忍毒品進入校園，所以強力主張校園毒品「一克不能有」，代表強大民意堅決反毒。

▲律師李建忠（左）表示，吸毒絕對是有罪的，呼籲立委候選人對他講出的話提出修正。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲謝淑亞競選總部召開「校園毒品零容忍，1克不能有」記者會，雲林縣議員李明哲、謝淑亞競選總部發言人雲林縣議員王又民及多名退休校長、家長代表都共同到場表達堅決反毒的立場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲律師李建忠（左）表示，吸毒絕對是有罪的，呼籲立委候選人對他講出的話提出修正。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣議員李明哲與立法委員候選人謝淑亞，於記者會現場以麵粉示範，測量出5公克大約是多少。（圖／記者蔡佩旻攝）

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