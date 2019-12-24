「吃毒品無罪」是謠言！徐國勇雲林突澄清　李明哲：毒品應該零容忍

記者蔡佩旻／雲林報導

立法院12月17日由法務部提出毒品危害防制條例修法，獲立法院三讀通過，網路流傳韓國瑜妻舅李明哲替立委候選人謝淑亞站台時說，「聽說下周三將通過吸毒無罪法案」；內政部長徐國勇24日在雲林縣開記者會表示，此為不實傳言；李明哲回應，校園裡面根本不能夠有毒品，所有會滲透的管道都要變成0才行。

▲內政部長徐國勇24日突然於雲林縣警局針對「吸毒無罪法案」傳聞開記者會，他嚴正表示，事實上這次修法是更加嚴格。（圖／記者蔡佩旻攝）

國民黨總統候選人韓國瑜的妻舅、雲林縣議員李明哲日前在替國民黨雲林立委第二選區候選人謝淑亞站台時表示：「來給韓國瑜將來進總統府時，在立法的政策，很多不公理，包括將來甚至現在，下禮拜三聽說要通過一個法案，就是吃毒品無罪的事情，這是非常嚴重的事情，希望咱們的立法院有資、有夠、有充分的力量跟充分的立法委員席次，來抵抗這款不公平、這款傷天害理的的法案」。

內政部長徐國勇24日到土庫參加土庫都城隍廟祝壽團，突然發佈13:00在雲林縣警局針對「吸毒無罪法案」傳聞開記者會，他嚴正表示，事實上這次修法是更加嚴格，以前才是寬鬆，在馬政府時代是比較寬鬆的，他再次強調，沒有讓毒品在校園除罪化這樣的事，警方在各個角落都很認真掃毒，發言完畢隨即離開。

李明哲表示，毒品對於任何人都應該是零容忍，沒有任何可存在的空間，特別是在校園裡面，早先家長聽到立法院逕付二讀的消息都很關切，沈智慧委員提出的版本是1公克就要受罰，而民進黨黨團堅持5公克，也就是說0.1公克可以有50包的份量才有刑責，而沈智慧的版本是0.1公克毒品只要10包就罰。

李明哲說，50包0.1公克的毒品才有刑責，讓孩子覺得吸毒也不是什麼大不了的事， 久而久之對於毒品的認知鬆懈，也給販毒者有更大空間滲透到校園裡面，現在毒品的樣式很多，形形色色已經防不勝防， 我們應該要嚴格為孩子把關，而不是把他們暴露在危風險之中。

李明哲強調，年輕的家長都非常擔憂，擔心孩子有機會接觸到毒品，也害怕孩子萬一碰到毒品不知不覺上癮，家庭和孩子的未來 是一個嚴峻的考驗，家長希望校園裡面根本不能夠有毒品，所有會滲透的管道都要變成0才行。

▲李明哲受訪強調，家長希望校園裡面根本不能夠有毒品，所有會滲透的管道都要變成0才行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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