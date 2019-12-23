「有看到韓國瑜安撫我女兒」女嬰父再公開8段錄音：要求姜冠宇撤文道歉！

▲韓國瑜抱女嬰。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在輔選活動中抱著哭泣的女嬰，但是女嬰不斷大哭，醫師姜冠宇看見畫面後，在臉書貼出韓國瑜抱著女嬰與另一名皰疹病童的頭部照片，指出這樣的行為感染，引起爭論。對此，女嬰父親表示，「我有看到韓國瑜安撫盡力我女兒」，對於如果醫師姜冠宇的發文，若不撤文道歉就會提告。

寶寶爬行比賽主辦方黃桂蘭辦公室經同意後，於晚間再公開8段女嬰的父親受訪錄音檔，女嬰父親在電訪中表示，因為活動現場太吵了，大概有破100分貝，韓國瑜有盡力安撫孩子，他都有看見，不知道為何這件事情會被渲然成這樣子。姜醫師開一個窗口，讓各界去謾罵，身為一個高知識份子，這樣的行為有失公允。

女嬰父親表示，會對醫師的行為保留法律追訴權，因為他沒有很多時間跟姜醫師「搞他的政治立場」，他也是要顧孩子、上班賺錢，姜冠宇若沒有撤下文章並跟他道歉的話，他就會提告，「這個行為實在有點令人氣憤」。

女嬰父親說，本來還是一件很簡單的事情，就是孩子比賽得第二名，上去領獎、拍照，為什麼要講成這樣，牽扯進政治的藍綠對立，還提及疾病的傳染，講得好像韓先生是十惡不赦的人，或是像流浪漢、很髒等等，這些言論都有為人的互動。

女嬰父親指出，自己與夫人是中間選民，女兒這樣哭是正常的反應，現場如次喧鬧，抱的人不是媽媽，孩子一定會哭，今天不論是總統蔡英文還是韓國瑜，因為女兒這樣哭影響到選情或是觀感，都會覺得很抱歉，所以才會寫聲明書，並接受訪問。

他最後強調，他事前不知道韓國瑜是嘉賓，有機會想跟他說聲不好意思，因為他女兒不斷哭泣，造成這些輿論，說聲抱歉，「我有看到在頒獎、合影的過程中，韓國瑜盡力安撫我女兒，也謝謝他」。

▲姜冠宇醫師。（圖／記者黃軍瑋攝）