時力公布2020經濟政策　提5大主軸盼共創全民經濟

▲時代力量2020經濟正義政見記者會。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量25日召開記者會公布「經濟正義」政見，提出「抑制土地炒作，加強市場秩序，將資源導向實體經濟」、「從制度革新到市場策略，全方位強化數位台灣」、「厚植無形及智慧資產，提高附加價值，監督頻譜釋照權利金之使用」、「前瞻佈局太空產業政策，防止中國竊取高階技術」、「加速調整過時產業法規，打造台灣成為科技實驗場」等五大主軸，希望透過公平市場、創新思維及接軌國際共創全民經濟。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／時代力量提供）



時代力量立委黃國昌指出，過去台灣經濟發展的問題在於資源錯置，過多資金流入不動產市場，將土地不動產的價格炒高後，嚴重影響實體經濟市場。因此，時代力量主張透過「改革稅制來增加土地炒作成本」、「嚴禁一手炒作工業區土地牟利、一手使用農地違章工廠」、「抑制金融機構鬆散放貸、助長土地炒作」、「新開發工業區土地應堅守只租不賣原則」等政策主張來改變現有困境。

黃國昌也分析，台灣的資本市場需要健全化，否則在台灣購買股票根本就像在賭博，連看到的財報是否為真都無法確定。而若要建立公平秩序的市場，就需要強化揭弊者保護機制，但在台灣揭弊者不僅沒有完整保護機制，有權勢者甚至透過媒體，對吹哨者進行追殺，要打破金權政治的結構，就必須打破助長金權的制度。

黃國昌也質疑，為何「公益信託修法」最後功敗垂成，讓許多有錢人可以繼續將錢投入公益信託，實際上卻當作控股公司使用。他痛批，這種不合理的制度讓資本家把社會資源導入不正常的地方，而無法協助經濟發展。針對「收回違法企業補助」，黃國昌則呼籲政府應將預算投入更有效益的地方，企業於違法企業得到的補助和減稅措施也應全數追回。

▲時代力量不分區立委候選人翟本喬。（圖／時代力量提供）



時代力量不分區立委候選人翟本喬則以「從政府制度前瞻法規到市場策略，全方位強化數位台灣」為主軸，提出四大發展策略。他指出，過去台灣最強的就是製造業，然而科技廠是靠著勞力密集的代工獲利；另一方面，台灣也有很多產業鏈的隱形冠軍，在製造過程投入大量心力，卻沒有獲得合理報酬。因此，他建議創立「台灣製造服務公司」，在整個生產過程中協助新創廠商，讓即使只有兩三個人的團隊，也可以將好的點子付諸行動。

「國外擅長0到1，台灣很擅長1到N」。翟本喬認為，台灣不應該賺當中微薄的代工費，而是取得這些國外新創的股份，一旦新創成功，也可以極大化利潤。而風險的部分，就以共同基金的形式，讓「台灣製造服務公司」來承擔，而這需要國發基金的協助，由國家來帶頭，協助所有的製造業廠商。

翟本喬也援引以色列的例子，認為「人才」才是關鍵，技術一旦領先，就可以不懼中國大陸的威脅和市場競爭，因此台灣應該仿照以色列的制度，提出「研發志願役」的構想，用極高的薪水來吸引人才，聘用有技術的青年，進而創造超越台積電的產值。

翟本喬認為，「資料」才是未來產業的價值，針對新的資訊品牌產業，應該設立新的管制方式，立法限制科技平台必須將資料放中華民國法律管轄內，並將金流兩端都留在境內。此外，個資法也必須升級到GDPR等級，確保資料不被濫用。

▲時代力量不分區立委候選人白卿芬。（圖／時代力量提供）



時代力量不分區立委候選人白卿芬表示，過去台灣在數位經濟沒有跟上世界的腳步，無論是4G或網際網路產業都落後於其他國家，因此在這一次5G項目上，台灣需要加快加大佈局的速度與力道。時代力量也提出「5G前景與產業推動策略」的解決方案，從政策與資金下手，結合政府與民間力量佈局5G相關產業。

白卿芬提到，過去4G頻譜的標金約為400億，而最近5G頻譜的標金則超過600億。頻譜應是社會的公共財，而針對頻譜得標金，時代力量主張應回歸公益，以此資金成立基金，用來推動國內5G產業發展。另外，頻譜也可規劃商用測試頻譜，讓產業界能實證5G應用。

白卿芬指出，建立無形資產與智慧財產的制度也非常重要，她主張建立一個專責單位，快速建立並運行相關鑑價機制，解決無形智慧財產資產之融資困境。另外，在智慧財產方面設立財產權基金，提供信用保證服務，推動專利商業化，協助產業創新創業之發展。

▲時代力量新竹市立委候選人高鈺婷。（圖／時代力量提供）



時代力量新竹市立委候選人高鈺婷則提出三大政策，包括太空法立法、提高太空中心編製與預算與成立國家太空總署，強化台灣的太空產業，將預算、人力與行政層級全面提升。

高鈺婷提到，2014時任民進黨立委的文化部長鄭麗君就曾提出太空法立法，若台灣要展現發展太空產業的決心，不僅是推動太空法立法，太空中心的相關編制與預算也需要提高。目前太空中心為三級機關，無法有效調動相關資源發展，透過提高相關預算與編制，甚至成立直屬於總統的國家太空總署，都能夠幫助台灣的太空產業持續前行。

高鈺婷認為，現今智慧與科技財產的保護，與國家重大利益有關聯性，台灣需要制定經濟間諜法，來遏止境外勢力竊取台灣的智慧與科技財產，讓國內產業能在政府與法規的保障下，安心的繼續研發與創新。

最後針對「加速調整過時產業法規，打造台灣成為科技實驗場」，時代力量智庫副執行長彭盛韶則表示，過去幾年一直有參與協助產業進行法規調適的部分，希望產業發展不要因為一些過時、不合理的行政法規而受到阻礙，有獲取初步成果，未來也會持續推動。

對於科技新創產業，彭盛韶指出，從「空氣盒子」的成功經驗，可發現「公私協力」給企業實際「驗證想法」的模式是可行的，未來除了POC（Prove Of Concept）外， 也可規劃POB（Prove Of Business）原則， 讓政府成為廠商實證的重要推⼿。

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