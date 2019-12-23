一則留言引爆女嬰事件！ 王淺秋不告了：自稱女嬰母親黃姓網友已道歉





▲韓國瑜競選辦公室記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

一名黃姓女網友在相關臉書貼文中留言，稱自己是女嬰母親的友人，國民黨總統候選人韓國瑜在活動後未經過同意就將孩子抱走，讓母親非常生氣，引爆韓國瑜抱女嬰事件的爭論，事後黃女道歉，坦言自己誤會了。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋23日下午指出，因為網友已經公開道歉，韓辦不會對她提告。

在網路上自稱嬰兒媽媽的黃姓女網友，事件發生時並不在現場，卻在留言串中指出「這個寶寶的媽媽是我朋友，她帶女兒去參加爬行比賽，單子上完全沒告知韓國瑜要來，媽媽完全被擋在人群後，發現女兒哭了衝上去把女兒抱回來，她非常生氣，而且她也不是韓粉」、「主持人說得名的寶寶上台合照，她小孩就被抱走了」引發一連串的「抱女嬰」報導與對韓國瑜的指責。

事件爆發後，她在臉書上回應，「一、我是真人 不是假帳號。二、當事者媽媽說不要回應了，會被放大檢視，我就不再回應囉！我沒看到影片，我不在現場，我不知道發生什麼事情，第一時間她說詞是，她事前不知道韓會去，也不知道韓會抱她，所以我正義魔人上身，看到她被說成害小孩的韓粉馬上幫她說話。」

該網友說「看了影片，她就是黑衣服的媽媽自己遞上小孩......我無言，我太相信媽媽說詞，而且我確實沒有再次跟她求證她是不是自己抱上台的，所以我不刪留言，但是攻擊文宣都不是我做的，我單純心疼孩子大哭，而且如果我孩子被陌生人親，我一定會抓狂的。」

對此，競辦總發言人王淺秋指出，自稱友人的黃小姐在自己臉書貼文遭惡意截圖運用，她本人已在臉書致歉坦????疏於查證造成誤解，因此競辦決定將暫不對黃小姐提告，希望外界不要再去黃小姐的臉書抨擊，但對未經查證即擅自截圖轉貼惡意扭曲的社群粉絲團與媒體則不再縱容。

韓辦指出，「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」兩黑韓網站惡意傳播假消息造謠，指稱國民黨總統候選人韓國瑜未經家長同意擅自抱小孩，造成父母憤怒，經過追查，根本是嬰兒的母親親手把孩子抱給韓市長，而孩子的父親也發出聲明，表示父母完全同意合照抱小孩，質疑媒體惡意扭曲，也保留法律追訴權評估提告在網路上貼文把染病孩子圖片並列的姜冠宇醫師。

王淺秋指出，三立新聞未經查證即惡意報導，現場採訪記者甚至揑造父母已在臉書上公開表示孩子未經同意就被抱表示不滿提問，錯誤報導傳播於眾，惡意明顯、一併提告。

三立新聞日上午８：３１的新聞下標：「嚇死寶寶了！韓國瑜一抱崩潰狂哭......女嬰母怒訴：完全沒告知」，直至中午的三立午間新聞仍在下誤導式標題，甚至上午召開記者會後公開聯訪時刻意誤導式詢問，在提問時還信誓旦旦指出嬰兒家長已在臉書留言表達不滿，「這就是三立新聞記者違背新聞專業的表現。」

王淺秋指出，三立新聞應善盡查證責任，謹守客觀中立，不應淪為不實言論的傳播媒介，但很遺憾，完全是違背專業。除了新聞失去公信力，我們同時宣布，韓國瑜競選辦公室發言人們即日起也不再上三立的政論節目，假平衡的立場選擇，不再配合。

競辦法律顧問葉慶元律師表示，《打馬悍將粉絲團》、《只是堵藍》與《三立新聞》為貶低韓國瑜選情，惡意散播謠言，其行為已構成選罷法90條意圖使人不當選要件，打馬悍將粉絲團甚至還把2017年統促黨遊行畫面移花接木栽贓是12/21日剛落幕的挺韓光榮遊行，因此將一併提告！

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