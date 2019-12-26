拒絕用肺發電　雲林縣長張麗善支持台中市長盧秀燕的空污管制

▲針對台中市長盧秀燕鐵腕對中火廢止許可證及呼籲中火除役老舊燃煤機組，雲林縣長張麗善表示支持，持續減煤及減少污染排放維持良好空氣品質，是七縣市區域共同治理空污問題一致方向。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

台中市長盧秀燕依據空氣污染防制法規定，對中火2號機、3號機的操作許可證予以廢止，並呼籲台電新建燃氣機組，要同步安排對應容量的老舊燃煤機組除役。雲林縣長張麗善26日表示支持，持續減煤及減少污染排放維持良好空氣品質是七縣市區域共同治理空污問題一致方向也是雲林縣持續努力的目標。

依據台中市管制生煤自治條例，中火生煤使用量在11月27日就已超過1104萬公噸上限，台中市府環保局經11月29日、12月14日2次稽查限期改善，12月23日第3度複查，中火仍繼續超量用煤，已構成違規情節重大，其中老舊的2號機(M02)與3號機(M03)連續3次被查獲違規情事，將依法廢止其固定污染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。

雲林縣長張麗善表示，支持台中市針對空污的管制作為；張麗善說持續減煤及減少污染排放維持良好空氣品質，是七縣市區域共同治理空污問題一致方向也是雲林縣持續努力的目標。為維持縣民良好生活品質，未來將以直接影響縣民身體健康的空氣不良日和PM 2.5為重要指標，具體要求生煤減量和污染減排的工作，並納入許可審查及空氣污染防制計畫書。

►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

►「中火2機組廢照」 彰化藍綠立委都挺：非關政治！減空污顧健康



►中市府廢止中火2機組操作許可證 另8部機組給2到4年展延期

►抗中火、保台中！朱立倫率9立委選將力抗空污 怒嗆中央：拒絕用肺發電

►盧秀燕廢止中火機組許可證被批政治操作 顏寬恒強力挺盧

►選北市立委現身雲林劉建國選區 李婉鈺宣傳車狂唱：愛情的騙子我問你