　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼謝長廷、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲謝長廷、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

駐日代表謝長廷日前表示1月11日將返台投票，有民眾目擊謝長廷已經返台，並在北市一家火鍋店「天香回味」用餐，不過巧合的是，先前狂打楊蕙如案、大阪辦事處外交官事件的國民黨總統候選人韓國瑜，也到該餐廳用餐，前任、現任高雄市長巧遇相逢，格外引人遐想。對此，謝長廷26日晚間也在臉書證實，在餐廳巧遇韓國瑜。

約莫傍晚左右，謝長廷已經在天香回味用餐，沒有多久韓國瑜也抵達餐廳，被同在餐廳的民眾發現，隨後媒體聞訊，各家電視台記者也都抵達餐廳門口；沒有多久，韓國瑜步出餐廳，但快步離去，可是遲遲未上維安準備的車輛，反而是徒步在林森北路，跟著記者玩起「你追我跑」。

雙方僵持了一陣，韓國瑜甚至還轉頭向記者表示，不要再追了，有事情明天聯訪時再回應。不過，在韓國瑜走遠沒有多久，媒體又繼續跟著韓國瑜徒步在林森北裡繞著跑，只是最後還是在維安勸阻下被甩開。但是，記者們在「天香回味」門口守了整個晚上，卻遲遲未見謝長廷，而是在晚間於臉書上發文，間接證實自己跟韓國瑜在餐廳裡面「巧遇」。

謝長廷臉書貼文指出，韓國瑜在第二場政見發表會說民主進步黨這個名字是林正杰起的，反駁「其實是我提出的」，並批評，「一個要選總統的人，隨口就擅改他黨的黨史，可見講話草率。」

另外，對於韓國瑜說要「含豬膽」橋段謝長廷覺得很有趣，他說，台灣是法治國家，對犯罪的服刑人，也要提供三餐、住宿、安全管理、戒護，所需經費不少，一切必須依法律和判決書執行。不是服刑人可以決定說「我貪污，所以每天給我吃豬膽」、「我貪汚，所以把我關到死」、「我貪汙，所以每天給我吃一餐就好」，這些感性的話其實都是空話，雖然有喜感。

而謝長廷在火鍋餐廳寫完臉書文後，突然看見七八位隨扈進來，還有服務生向他做鬼臉，並比了一下子頭，他疑惑難道是蘇貞昌？結果服務員搖搖頭，他則酸「哇，説草率真的草率到...。」

其他人也看了這些...

蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海　不懂經濟仰賴633舊團隊
韓國瑜批蔡英文被陳菊架空　執政四年「苦、茫、翻、亂」
民進黨強推反滲透法　宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

2019代表字「亂」　蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起
「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？
蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的　燃煤量一年1800萬噸

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」
即／闖入樹林區火車平交道　男子慘遭「高速列車」撞飛慘死
「2生肖」明年記得安太歲！命理師曝「1個舉動」衰一整年
「月薪4萬」3年無痛存人生第一桶金！電競女神公開密技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳水扁急性腸胃炎狂吐　躺床「憔悴吊點滴」照片曝光

解密Wecare／尹立為陳菊時代文化局長　去年力挺陳其邁

「側翼抹紅我又覺得會瓜分民進黨的票」　柯文哲：是在哈囉？

泛藍花蓮選情詭譎！張善政表態立委投傅崐萁

謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」

懶人包／台商、台幹、台師、台生會被當成共諜？　3張圖搞懂《反滲透法》

嘆空污嚴重　于美人：朋友不剪鼻毛防吸髒空氣

韓國瑜上「博恩夜夜秀」點閱衝近300萬！他揭當天心酸內幕

陳其邁感性謝南迴改工程人員：向英雄致敬！台灣因為你們而偉大

侯友宜、郭台銘桃園合體站台　籲龜山鄉親支持陳根德

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

甜點控必吃「草莓便當」價格親民 蛋糕頂層鋪好鋪滿...幸福感炸裂！

快訊／陳水扁急性腸胃炎狂吐　躺床「憔悴吊點滴」照片曝光

解密Wecare／尹立為陳菊時代文化局長　去年力挺陳其邁

「側翼抹紅我又覺得會瓜分民進黨的票」　柯文哲：是在哈囉？

泛藍花蓮選情詭譎！張善政表態立委投傅崐萁

謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」

懶人包／台商、台幹、台師、台生會被當成共諜？　3張圖搞懂《反滲透法》

嘆空污嚴重　于美人：朋友不剪鼻毛防吸髒空氣

韓國瑜上「博恩夜夜秀」點閱衝近300萬！他揭當天心酸內幕

陳其邁感性謝南迴改工程人員：向英雄致敬！台灣因為你們而偉大

侯友宜、郭台銘桃園合體站台　籲龜山鄉親支持陳根德

快訊／陳水扁急性腸胃炎狂吐　躺床「憔悴吊點滴」照片曝光

老外不懂台灣人愛說「用」！　批文法很怪「精闢解釋」小禎：有道理

中職／林旺衛、廖文揚前進雲林　親手繪製蝙蝠屋

《愛的迫降》改編真實事件！　編劇承認靈感來源「是女演員」…船出事漂到北韓

6歲嗯哼門牙缺一顆！　機場牽手爸媽超萌…「咧嘴笑開」漏風啦

家裡蹲25年拒出房門！他「7年沒洗澡照」曝光：每天等父母餵食

清潔工被狗絆到…主人跳針「向狗三鞠躬道歉」　警到場結局逆轉

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男深入調查

美國炒作中國軍事威脅！陸國防部：無端指責「賊喊捉賊」

牙周病傷全身！他長期熬夜「牙齒鬆動」　就醫另被揪出糖尿病

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

政治熱門新聞

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

李來希：我們對不起台灣人！

獨／韓國瑜：「解放軍」危害國安

雲林衽獲野生李婉鈺　宣傳車大唱：哩a良心到底在哪裡

張善政表態花蓮立委投傅崐萁

斷言2020大選蔡英文會贏　柯文哲：選民都是很不得已才去投

罷免韓國瑜闖三關！　最快明年5月投票

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

懶人包／3張圖搞懂《反滲透法》

解密Wecare／尹立為陳菊時代文化局長

柯文哲先上《博恩夜夜秀》　點閱卻遭韓國瑜追過

于美人：空氣髒到朋友不剪鼻毛

即／韓國瑜開票之夜選在高雄！競總前封街迎結果

更多熱門

相關新聞

黃士修批蔡英文將成「超級總統」　民進黨嗆：指鬥爭同黨的馬英九比較適合

黃士修批蔡英文將成「超級總統」　民進黨嗆：指鬥爭同黨的馬英九比較適合

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜近日在政見發表會中，直指總統蔡英文被架空。韓國瑜國政顧問團成員黃士修則加碼批小英將常為無人能監督的「超級總統」。對此，民進黨發言人何博文反擊，「恐怕黃士修口中的超級總統指的是鬥爭同黨立法院院長的馬英九比較適切」。

李來希：我們對不起台灣人！

李來希：我們對不起台灣人！

陳其邁回應《反滲透法》：維護台灣安全有必要！需協助政院全力配合

陳其邁回應《反滲透法》：維護台灣安全有必要！需協助政院全力配合

韓國瑜拒答哪個國家危害台灣安全　陳其邁酸：難言之隱？

韓國瑜拒答哪個國家危害台灣安全　陳其邁酸：難言之隱？

韓國瑜喊「貪汙吃豬膽」　陳其邁酸：總統政見會應該講政見比較好

韓國瑜喊「貪汙吃豬膽」　陳其邁酸：總統政見會應該講政見比較好

關鍵字：

謝長廷韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

命理師曝：2020年「2生肖」記得安太歲

手搖500億商機！「麻古茶坊」年終估2個月

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

求子狂失敗！醫驚見「唯一會游的蟲」…他哭求：快抓

更多

最夯影音

更多
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累
韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面