謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」

▲謝長廷、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

駐日代表謝長廷日前表示1月11日將返台投票，有民眾目擊謝長廷已經返台，並在北市一家火鍋店「天香回味」用餐，不過巧合的是，先前狂打楊蕙如案、大阪辦事處外交官事件的國民黨總統候選人韓國瑜，也到該餐廳用餐，前任、現任高雄市長巧遇相逢，格外引人遐想。對此，謝長廷26日晚間也在臉書證實，在餐廳巧遇韓國瑜。

約莫傍晚左右，謝長廷已經在天香回味用餐，沒有多久韓國瑜也抵達餐廳，被同在餐廳的民眾發現，隨後媒體聞訊，各家電視台記者也都抵達餐廳門口；沒有多久，韓國瑜步出餐廳，但快步離去，可是遲遲未上維安準備的車輛，反而是徒步在林森北路，跟著記者玩起「你追我跑」。

雙方僵持了一陣，韓國瑜甚至還轉頭向記者表示，不要再追了，有事情明天聯訪時再回應。不過，在韓國瑜走遠沒有多久，媒體又繼續跟著韓國瑜徒步在林森北裡繞著跑，只是最後還是在維安勸阻下被甩開。但是，記者們在「天香回味」門口守了整個晚上，卻遲遲未見謝長廷，而是在晚間於臉書上發文，間接證實自己跟韓國瑜在餐廳裡面「巧遇」。

謝長廷臉書貼文指出，韓國瑜在第二場政見發表會說民主進步黨這個名字是林正杰起的，反駁「其實是我提出的」，並批評，「一個要選總統的人，隨口就擅改他黨的黨史，可見講話草率。」

另外，對於韓國瑜說要「含豬膽」橋段謝長廷覺得很有趣，他說，台灣是法治國家，對犯罪的服刑人，也要提供三餐、住宿、安全管理、戒護，所需經費不少，一切必須依法律和判決書執行。不是服刑人可以決定說「我貪污，所以每天給我吃豬膽」、「我貪汚，所以把我關到死」、「我貪汙，所以每天給我吃一餐就好」，這些感性的話其實都是空話，雖然有喜感。

而謝長廷在火鍋餐廳寫完臉書文後，突然看見七八位隨扈進來，還有服務生向他做鬼臉，並比了一下子頭，他疑惑難道是蘇貞昌？結果服務員搖搖頭，他則酸「哇，説草率真的草率到...。」

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