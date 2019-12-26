超真誠道歉！李來希承認：我們對不起台灣人…因為「1月11日要選韓國瑜」





▲李來希。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委管碧玲日前在記者會上直言，「高雄人對不起台灣是普遍的心情！」引起網友熱議。全國公務人員協會榮譽理事長李來希26日於臉書上提到，這次他們要「對不起台灣人」，因為「我們還是要選韓國瑜！」

李來希26日在臉書上PO出一張圖片，上面寫道「去年11月24日高雄人對不起台灣人民，選擇了韓國瑜；明年1月11日換我們對不起台灣人民，因為我們還是要選擇韓國瑜，而且我們已經先說聲對不起了！」

而李來希則是在貼文上說，「對不起！對不起！對不起！因為太真誠，所以要說三遍！」

針對李來希的發言，網友們表示，「我是高雄市民，我對不起全國同胞，因為我不能把韓國瑜據為己有，我決定把韓國瑜捐給中華民國，代替我們為大家做牛做馬」、「唯一支持韓國瑜」、「加油」。

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