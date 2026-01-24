阿蘇直升機受困火山逾72小時！　最強寒流來襲搜救卡關

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣阿蘇火山20日發生遊覽直升機墜落意外，失事機體至今仍受困於中岳第一火山口內側斜面。隨著搜救進入第4天，已超過災害生存率關鍵的「黃金72小時」，但受限於火山口地形險峻、火山氣體濃度過高，加上入冬最強寒流強襲，搜救進度依然卡關，目前機上1名日籍機師與2名台灣籍遊客仍下落不明。

生存率關鍵72小時已過 火山口垂降困難

根據《朝日新聞》等日媒報導，目前直升機機體懸掛在距離火山口邊緣約50公尺下的斜坡。阿蘇廣域消防本部指出，現場環境極其惡劣，周遭盡是斷崖絕壁，且完全沒有可供固定繩索的岩石或人工建物，導致救難人員難以進行垂降搜救。

▲熊本阿蘇火山觀光直升機殘骸。



消防幹部坦言，火口內持續散發高濃度的火山氣體，人員根本無法靠近，這場搜救行動恐將面臨長期化的硬仗。

強風濃霧阻無人機 地質脆弱「一踩就崩」

儘管23日警方與消防單位召開「連絡調整會議」商討對策，但會議結果仍未有具體定案。阿蘇廣域消防警防課長小木曾昭無奈表示，由於現場風勢強勁且濃霧籠罩，目前連無人機都無法起飛靠近觀測，救難隊只能透過遠端監控。

熊本縣警公開的最新影像顯示，墜機地點不僅地勢陡峭，地表更主要由疏鬆的火山灰構成，救援路徑極度不穩，「只要稍微用力踩踏，地面就會崩塌」，這讓搜救任務的風險呈幾何倍數增長，地面人員難以徒步深入。

台籍夫妻受困 最強寒流夾大雪恐斷生路

據了解，失蹤的3人分別為60多歲的日籍男性機師，以及一對來自台灣、年約30至40多歲的夫妻。台北駐日經濟文化代表處證實，失蹤兩名遊客的家屬已在事故發生後緊急趕抵熊本，守候搜救最新消息。

雪上加霜的是，日本氣象台發布警報，今（24）日中午前受今冬「最強等級」寒流影響，熊本山區預計將出現大雪，24小時降雪量恐達10公分，氣溫也將跌破冰點。在極寒天氣與嚴酷地形的雙重夾擊下，搜救環境將進一步惡化，家屬盼望的生還奇蹟正面臨極大考驗。

