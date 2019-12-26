韓國瑜拒答哪個國家危害台灣安全　陳其邁酸：難言之隱？





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對「哪個國家危害台灣安全」，身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜選擇避答國家名稱，對此，行政院副院長陳其邁26日受訪時表示，一般人都知道答案就是中國大陸，不知道韓國瑜有什麼難言之隱。

根據24日播出《博恩夜夜秀》，韓國瑜面對主持人博恩逼問時表示，安全有四大安全，包括吃的安全、住的安全，治安的安全，再來就是國防的安全。他強調，台灣這70年就是在防止對岸的武力攻台，不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心，「所有國防政策的假想敵就是解放軍。」

博恩似乎對這個答案不太滿意，對韓國瑜說「我需要一個國家的名字」，此時韓國瑜笑了兩聲後並沒有正面回應主持人。

韓國瑜隔日出席總統候選人政見發表會，這次再度面對媒體追問到底是哪一個國家。現場媒體先是提問，「外界質疑說你沒有明確說哪一個國家？今天可以再講一次嗎？」韓國瑜回答，「了解了，我講的在博恩夜夜秀講得非常清楚了，我們最大的威脅，軍事威脅，七十年來是指哪個地方，講得非常清楚。沒有任何模糊空間，有沒有第三題？」

韓國瑜選擇不說出「國名」，現場媒體繼續追問，「請問是中國大陸嗎？」韓國瑜迴避記者問題，繼續問台下，「有沒有第三題？」這時媒體區再傳來記者追問，「是中國大陸嗎？」韓國瑜依然繼續問台下「有沒有第三題？來！紅衣服請。」

對於韓國瑜避答問題，陳其邁26日下午受訪時酸，「台灣社會一般人都知道台灣最大威脅是中華人民共和國，這應該是很容易就有的答案，是社會普遍認知，為何韓市長講不出口？是有什麼難言之隱？令人費解。」