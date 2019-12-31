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反滲透法今拚過關　正反學者都憂「寒蟬效應」令兩岸再降溫

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▲▼民進黨團「請用三分鐘護民主 全民閱讀反滲透法」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨拚通過「反滲透法」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

民進黨力拚今（31）日在立法院三讀通過「反滲透法草案」，而輿論的攻防戰更早就在學界展開，反對的學者認為，法條定義模糊，能輕易使人入罪，猶如「新麥卡錫主義」；支持者則指，對岸滲透力度逐漸增強，各國都有類似立法，台灣沒理由留下漏洞。不過，不論是正反意見的學者，都一致提到，法案通過後很可能在台商、台生等族群間造成「寒蟬效應」，令兩岸民間交流降至冰點。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國表示，「反滲透法」問題最大的就是第二條「滲透來源」的定義，依照條文，只要是中共設立、管理及實質控制的團體，都是滲透來源，「大陸哪個單位沒有跟中共有關係？各級學校、私人企業、宗教團體，甚至公益團體內都有黨組，等於全被定義成滲透來源了。」

龐建國提到，台灣每年都有非常多人到大陸交流，以學者來說，去參加研討會的話，對方大多會提供落地招待，有參與演講、撰寫文章的話，可能還會給予稿費，這是學術界慣例，但有「反滲透法」在，就會令人擔心，參加過交流回台灣後，若寫了批評台獨、支持兩岸和平統一的文章，是不是就會被入罪。

▼國民黨質疑反滲透法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼馬英九出席「反滲透法草案」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

龐建國還說，學界只是其中一個例子，台商、台生所受影響可能更多，比如接受大陸惠台政策的一些補助，是不是就構成「反滲透法」條文中的「接受資助」，回台灣得要受到調查，「老實說，連我自己未來到大陸都會有點擔心了，更不用說生活在大陸的台灣人們，一定會出現『寒蟬效應』，影響到兩岸的民間交流。」

對推動「反滲透法」抱持正面態度的學者也認為「寒蟬效應」是難以避免的，台灣國際法學會副秘書長林廷輝坦言，並不是每個人都對法條內容有足夠了解，台商、台生等族群多少都會擔心，在與對岸互動的過程中觸法，因此政府必須花更多心思在宣傳上，「讓大家知道紅線在哪，哪些是可以放心做的。」

▼陸委會發言人邱垂正說明反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會,陸委會副主委邱垂正,反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）

林廷輝認為，許多質疑「反滲透法」的人太過擔憂，因為從條文來看，要構成處罰必須同時符合多個條件，也就是接受境外敵對勢力的指示、委託、資助，又從事了違反法律規定的行為，而這些行為目前也只針對干預民主，也就是違法捐贈政治獻金、破壞集會遊行、傳播不實訊息干擾選舉等，「沒有接受對岸的使喚，何必會有疑慮？這給人一種對號入座的感覺。」

林廷輝強調，國際社會都在處理滲透的問題，像紐西蘭、澳洲都有相關的法律，很多國會議員被抓，美國、新加坡、加拿大、日本也都在做，「這麼多國家都在做的情況下，台灣為什麼要開一個漏洞，讓人有機會藉由民主機制來滲透？所以推動『反滲透法』，來應對不斷變化的滲透模式，是有必要性的。」

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