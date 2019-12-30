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反滲透法朝野攻防　北市警宣布立院周遭交管防抗議衝突

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▲▼反滲透法逕付二讀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲反滲透法正在立法院內審議，北市警方30日宣布立法院周遭道路進行交通管制。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警方為了因應反滲透法，自30日起持續進行朝野協商，並預定於12月31日排入立法院院會審查，目前已有多個政黨及團體表達反對意見，並於網路上號召群眾於12月31日至立法院周邊表達訴求。

北市警局表示，為加強官署安全維護及交通順暢，30日起警方規劃相關安維措，希望能防範突發事故處置腹案，遏阻任何社運團體，不同政治陣營的支持者意外衝突及暴力行為，希望藉此維護立法委員順利完成法程序。

轄區中正一警方證實：為因應立法院維安工作，自今晚18時起將針對立法院周邊道路，包含北起忠孝東路1段以南，林森南路以西，濟南路1段以北，中山南路以東區域內，架設鐵欄杆，並視抗議團體情狀提前開放或延後。

北市警方在上述路段區域實施彈性交通，如果有衝突發生，警方將會視狀況擴大交通管制範圍，駕駛人行經該區域請配合減速行駛，遵守員警之指揮疏導，以確保行車安全與順暢。

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