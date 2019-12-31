反滲透法今三讀　台商返鄉投票傳「自保方案」避免被祭旗

▲民進黨推反滲透法通關，在大陸工作的台商、台胞們人心惶惶。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

「反滲透法」今送立院三讀，台商圈無不人心惶惶，日前一場於江蘇舉行的台商座談會中，有人就苦笑，「我在當地娶的老婆是共產黨員」，到底該不該回去投票。對此熟悉法律的台協幹部也建議台商，由於該法不能溯及既往，若真的通過，選前這段時間，返台別高調表態、參與助選和捐政治獻金，以免成為殺雞儆猴的對象。

上海台協常務副會長、高朋律師事務所合夥律師蔡世明在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，昨（30日）上海台協舉辦年度活動，不少台商對定義模糊的反滲透法提出疑問，包括滲透來源、指使委託和捐贈資助等行為的界定等，他呼籲只要不做後面的「違法行為」，就能有效避免被找麻煩。

▲民進黨強調《反滲透法》不罰身分、罰影響國安的行為。（圖／記者蔣婕妤攝）

他指出，因為反滲透法性質不能溯及既往，若今天在立院通過，在之後的1月1號到1月11號期間，台商只要不在返台後高調表態、登台助選和捐政治獻金等妨害選舉的行為，應不至於一返鄉投票，就接到傳喚。蔡世明也呼籲大家踴躍站出來投票，用這種類似「準公投」的形式，讓民進黨的行政、立法雙雙下架。「因為他是完全執政才會做出這麼離譜的事情。」

唯恐成為祭旗對象，在日前一場於江蘇舉行的台商座談會中，有台商就提到，自己到大陸常駐工作8年，娶當地人為妻，組成家庭，但「反滲透法」一出後，他開始疑惑，「自己該不該跟老婆討論我要回家投票」因老婆雖不在政府部門工作，但也是共產黨員。台商強調，在陸發展難免與政府當為打交道，更要求企業設黨支部，加上黨員比例眾多，約每15人就有一個，讓只為求財，不希望受政治干擾的台商很是苦惱。

▲台商圈建議若法律通過，在近期別捐政治獻金，以免遭到祭旗。（圖／達志影像／美聯社）

有昆山台商透露，近期就有位地方台協的幹部接到「國安局」要求配合調查的公文信件，雖最後查無不法，但已經造成人家的困擾；大陸《人民政協報》則報導，昨（30日），台灣人民共產黨近20人因「違法公職人員選舉罷免法」遭台灣檢調單位調查，並被詢問參與兩岸交流的情況。

對此，大陸台企聯日前號召148位地方台協會長，登報表示反對制定反滲透法，台企聯會長李政宏指出，由於該法自由裁量權在政府機關，反滲透法更能直接跳過檢調程序，「我們全面都擔心。」

面對「反滲透法草案」被批評，陸委會發言人邱垂正日前解釋，反滲透法只規範影響選舉、干預民主、妨礙社會秩序的範圍，還必須有「滲透行為」加上「不法行為」才構成處罰要件。也就是「境外敵對勢力」對於「在地協力者」有指示、委託、資助的作為；而只有滲透行為也不構成處罰要件，還必須涉及5種具體的不法行為，「違法捐贈政治獻金」「違法從事競選活動」「違法進行遊說」「妨害選舉公投」以及「擾亂社會秩序集會遊行」，兩個要件都達到了，才會進入司法程序