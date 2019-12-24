華聞快遞／海南跨年狂歡季迎來消費熱潮！海口機場免稅店銷售創新高

▲海口美蘭機場免稅店8週年店慶，吸引大量旅客購買免稅品。（圖／中新社）

《海南》海南跨年狂歡季迎來消費熱潮！海口機場免稅店銷售創新高

海南免稅購物政策實施8年來，銷售額節節攀升，目前已成為海南旅遊的「金字招牌」。據悉，海口美蘭機場免稅店從20日至22日推出的8週年店慶活動期間，20日單日銷售額和活動總銷售額刷新歷史記錄。（中新社）

《山東》山東省統籌5億元人民幣「扶持生豬產業發展」

山東省畜牧獸醫局日前透露，山東綜合運用種豬直補、保險提標、貸款貼息、標準化改擴建等系列的扶持政策，統籌省以上財政資金近5億元（人民幣，下同），以利扶持生豬產業發展。（中新社）

《甘肅》甘肅將能源優勢轉化為經濟優勢 確保「西電東送」

作為大陸重要的新能源生產、輸送基地，甘肅不斷提升電力外送能力，向華中、華南地區輸送清潔能源。新近建成投運的河西走廊750千伏第三迴線加強工程，進一步推動能源優勢向經濟優勢轉化，為大陸西北新能源發展注入強大動力。（中新社）

《西藏》西藏特色青稞深加工系列產品首獲出口資格

西藏拉薩海關23日透露，西藏旺達青稞食品有限責任公司順利通過拉薩海關審核，正式獲得《出口食品生產企業備案證明》(簡稱《備案證明》)，這是西藏特色的青稞深加工系列產品首次獲得出口資格。（中新社）

▲西藏農民收割青稞。（圖／中新社）

《北京》11月份工業機器人產量增長4.3% 機器人產業企穩回升

大陸國家統計局近日發布數據顯示，2019年11月份，工業機器人產量達16080台，年增率增長4.3%。據悉，這是繼2018年9月份工業機器人產量開始陷入負增長後，連續2個月回正。（中新社）

《新疆》大陸中央和援疆省市5年投入逾100億元人民幣 支持新疆旅遊業發展

近日舉辦的冬遊新疆宣傳推廣活動中宣布，過去5年，大陸中央和各援疆省市累計投入逾100億元，支持新疆旅遊業發展。據統計，2019年1月至11月，新疆接待遊客逾2億人次，年增率增長超41%；實現旅遊收入逾3545億元，年增率增長超過40%。（中新社）

《四川》成都雙流區著力優化營商環境 辦事提速度服務零距離

成都市雙流區以企業需求為導向，全面提升服務企業的精準性、時效性和可及性，著力打造市場化、法治化、國際化的營商環境，充分激發市場主體創造力、促進企業蓬勃發展。據悉，今年上半年，成都全區新增市場主體超過1萬戶。（中新社）

《天津》天津13家市管企業完成混改 涉及資產4984億元

截至目前，完成混改的13家天津市管企業，涉及資產4984億元，涉及職工78730人，為天津傳統產業賦予新動能，注入更多發展活力。據悉，混改是大陸民資和國企的集合，從國企的壟斷性中拉開一個小口子讓民資進去看，能夠有一個準入的門檻，從而刺激國企市場化。

▼天津市。（圖／CFP）