政見會哽咽　宋楚瑜：希望所學貢獻國家這麼難嗎？還要被嘲笑嗎？

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日登場，親民黨總統候選人宋楚瑜在最後發言時一度哽咽。宋楚瑜會後受訪有感而發的說，「坦白講我心裡面很感觸，一個希望能夠把他的所學來貢獻給國家，難道有這麼困難嗎？還要被人嘲笑嗎？」

宋楚瑜指出，在台灣特別是2020後將面臨重大轉折，他花相當多時間提醒，世界局勢在變、風向在變，如果我們還不能了解世界國際局勢在變，還在內耗、內鬥，「坦白講我心裡面很感觸，一個希望能夠把他的所學來貢獻給國家，難道有這麼困難嗎？還要被人嘲笑嗎？」也許是在講話時難免的一個感受，台灣面臨非常之局，如果沒有「非常的見識、非常的認真」，坦白講目前問題會讓我們遭遇到困難。

由於藍綠交鋒激烈，是否感覺無法與蔡韓互動？宋楚瑜強調，他對兩位所講的話都有回應，而且是直接了當的回應，在這邊要很負責任的說，「我講的話發生了一些作用」。

宋楚瑜舉例，上次政見提到12月21看到兩輛火車在對撞，應不加以阻止，他當了兩位的面正面提出，蔡總統要約束民進黨，也提醒韓市長要約束支持群眾，因為父母官沒有假期，難道說那段話沒有任何的影響嗎？





▲宋楚瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

宋楚瑜指出，他是台灣唯一一個人曾經在群眾集會發表政見，當時台灣唯一省長選舉，沒有電視辯論，是群眾大會辯論，中間有這麼多拒馬，看到雙方在拉扯，是可怕的情況，也因為這樣的先例後來總統直選取消公開群眾政見發表會，在嘉義的那一場，根本講不下話，一開始各位鄉親說「聽不到」。

「我就是說我寧可不選，也不希望發生群眾事件，我退出，嘉義市鄉親了不起，宋楚瑜在嘉義市大贏」宋楚瑜認為，這表示台灣民主是我們珍惜的，別人說他老是喜歡講過去，但是他認為台灣就是這樣一路走來，才變成民主國家。

宋楚瑜表示，看了其他國家血流街頭，看了很難過，特別提醒蔡總統12月31日（反滲透法）不要暴衝，相信這段話會有影響，如果領導人都不能夠放下多數暴力，就是對不起台灣鄉親，他呼籲不可違背程序正義，不可隨便讓200萬台商還有家屬，還有旅遊、宗教跟大陸交往的，讓他們人人自危，且要用最新的民意決定台灣重要法案。

他強調， 希望民進黨必須對這件事情負責任，不要辜負台灣民主價值，不要辜負走過台灣民主轉型當中許許多多的前輩。

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