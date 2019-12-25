為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓國瑜有「兩個目的」：他老是修理我

▲韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜於24日播出的《博恩夜夜秀》上跟跟博恩PK用「膝蓋走路」，引來博恩滿頭問號。對此，韓國瑜在25日的政見發表會前抽空接受網紅「志祺七七」訪問，並解釋為什麼要做膝蓋走路的瑜珈動作。

志祺問為何在節目中要跟博恩PK做瑜珈，還有膝蓋走路的動作？韓國瑜說，跟博恩PK做瑜珈有兩個目的，第一就是因為「博恩老是修理我、嘲諷我，我就露一手跟他PK看看誰的筋比較軟」；第二，做瑜珈也是象徵著自己的人生哲學觀，人在低潮時可以站起來，瑜珈動作有這樣的象徵意義，看來博恩萬萬沒想自己筋這麼硬被卡住了。

而上完博恩夜夜秀的感想，韓國瑜說，勇於面對博恩，還有現場八百位來賓還有網友，自己自從18歲當兵後，沒有怕什麼事情，所以博恩說，現場百分之99都討厭我，「我一點都不怕」，面對面溝通比什麼都重要，雖然大家拿的牌子都是不友善的，但我都跟每個人招手微笑以對，我們對不喜歡的人要有雅量，這樣就好了。

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