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影／韓國瑜轟蔡英文遭陳菊架空　放任派系「吃喝台灣人的血肉」

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記者羅婉庭／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人再次正面交鋒，韓國瑜開場就猛攻蔡英文是個被架空的總統，放任民進黨派系，吃台灣人的肉、喝台灣人的血，讓蔡英文僅以「捕風捉影」四字回應。

韓國瑜點出，他認為當前真正的台灣危機是「蔡英文總統」五個字，「蔡英文」三個字完全沒有問題，是個單純、健康，過自己小確幸的生活，喝喝紅酒、吃吃法國菜、愛養寵物的人，完全沒問題，但是「總統」兩個字有很大的問題，因為她是被架空的總統。

韓國瑜指出，總統府被總統府秘書長陳菊架空，行政院被行政院長蘇貞昌架空，蘇貞昌任用任何內閣人事「有照會你嗎？」發布國營事業董事長、銀行董事長「有尊重你嗎？」

韓國瑜質疑，如果你不是一個無能被架空的總統，為什麼你任用的行政院長賴清德，會出來跟你競選總統，因為賴清德看到了台灣快速的沉淪，他受不了了，但他有理想，決定出來跟你放死一搏，結果他的民調領先20%，卻被你的網軍活活打死，「如果你不是無能的總統，為什麼賴清德會出來選總統，你的面子往哪裡擺？」

韓國瑜再次強調，蔡英文沒有辦法再領導這個國家，否則台灣現在應該是一片歡樂、安居樂業，充滿信心，周邊國家沒有人會看不起台灣。但是蔡英文到現在還沒有看出問題，卻是放縱這些派系，吃台灣人的肉、喝台灣人的血，大撈特撈、大貪特貪，最後責任由蔡英文一個人扛。

他指出，蔡英文沒辦法用優秀、剛正不阿的人才，沒辦法有效率的帶領台灣，就會讓這些靠她吃喝的派系，繼續殘害台灣人民。韓國瑜呼籲選民，在這次大選中一定要擦亮眼睛。

他指出，中華民國的總統被貪官污吏包圍、被派系包圍了，也沒能力看穿這個現況、沒辦法改變它，為什麼民進黨派系盡全力幫你選總統，因為在你的領導之下大家可以吃香喝辣！人民的心是苦的，但是蔡英文的領導團隊根本沒有把心思放在人民身上，每天只顧著自己口袋吃得夠不夠、錢夠不夠。

韓國瑜更指出「連民進黨創黨大老都看不下去了！」陳水扁怎麼講民進黨執政「整碗捧去！」前副總統呂秀蓮則說「民進黨已經墮落了！」為民主進步黨誰取名的人林正杰也看不下去了，民進黨為什麼墮落？因為被架空的蔡英文已經沒有辦法以身作則，也分辨不出善良與邪惡的人，為人君、為人主，只要被蒙蔽的眼睛，講再多美麗的經濟數字有什麼用？

韓國瑜舉例，監委陳師孟約談判處前總統馬英九無罪的法官唐玥，引起7成法官連署反對，蔡英文一個字都不講；民進黨用人民納稅錢建立的網軍，謀殺一名優秀的外交官，蔡英文也一個字都不講；上一次政見會又拿著1450網軍的黑資料來質疑對手，「妳當網軍是199吃到飽是不是」。此言為政見會拋出第一句「韓式金句」

對此，蔡英文在第二輪發表中回應，謝謝韓國瑜稱讚她單純善良，但是自己也很能幹，對於韓的指控，絕大部分的是補風捉影，並指出韓國瑜多次呼籲要恢復的「特偵組」在馬政府時期，就是在「馬王政爭」中被前總統馬英九拿來鬥爭前立法院長王金平的政治工具。

對此，韓國瑜指出，罷韓大遊行用一塊遮羞布200多公尺，掩蓋人數灌水，蔡英文剛剛用一小塊遮羞布，用國民黨一個小小的案子，代表民進黨清白，何苦如此？因為蔡英文無法面對問題。

除了全力攻打民進黨貪汙、派系分贓外，韓國瑜也提出，他對蔡英文有三點遺憾，是否嚴厲懲罰貪官汙吏？到現在還沒有表態。要不要重啟特偵組？應該告訴台灣人！罷韓大遊行為何這麼多外國人？為何還有香港人？為何有外縣市民來高雄罷免？民進黨扮演什麼角色？  他質問，罷韓大遊行為何不是高雄市民才能罷免，蔡英文應該糾正罷韓團體不應該這樣做，這才是總統的高度，卻反過來幸災樂禍。

▲韓國瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼第二場2020總統電視政見會 蔡英文 韓國瑜 宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文參加第二場2020總統電視政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

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