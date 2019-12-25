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無黨籍苗栗縣立委候選人温俊勇　以茶會成立競選總部取代造勢

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▲苗栗縣第2選區無黨籍立委候選人溫俊勇，25日上午成立競選總部，以溫馨茶會替代喧囂的造勢活動 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣第2選區無黨籍立委候選人溫俊勇，25日上午成立競選總部，以溫馨茶會替代喧囂的造勢活動 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣第2選區無黨籍立委候選人温俊勇，25日上午以溫馨茶會的形式成立競選總部，有別於一般鑼鼓喧囂的場面，用小而精緻的活動與鄉親見面，也象徵著跳脫以往藍綠窠臼，以嶄新的方式和民眾互動，也讓支持他的選民看到不一樣的造勢場合。

溫俊勇表示，每年的選舉多半都是用動員方式來造勢，為了不想浪費社會資源，才想用這樣的溫馨的方式和大家見面，用年輕人的方式，打破和一般傳統不一樣的選戰，也期望未來各候選人也能效法這樣選舉的模式。

現任頭份市民代表會主席的温俊勇，宣布參選苗栗縣第2選區立委後，努力擺脫傳統的選戰方式，以不插旗、不辦大型造勢活動、不用宣傳車擾民；現在更積極的籌辦各樣的親子活動，企圖搶攻年輕族群票源；也計畫在未來日子裡，用音樂、藝文活動來取代聲嘶力竭的場合。

競選團隊指出，將於2020年1月4、5日於苗栗市貓裏喵公園舉辦「勇士聚落生活節」，不僅邀請各地文創店家一同前來擺攤，更請來知名音樂團體一起參與這場饗宴，用音樂改變傳統思維，更用藝文活動扭轉苗栗選舉文化。

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