蔡英文急著31日前通過反滲透法！藍學者：是為了捉拿韓國瑜

▲泛藍學者舉行「反滲透法的爆炸力」記者會。（圖／中評社，下同）



圖文／中評社

中華泛藍協會、中國國民黨前國家發展研宄院院長林忠山與政治大學外交系教授李明等學者專家組成「反滲透法危機處理小組」，今天上午舉行記者會。林忠山等與會者都質疑蔡英文急著要在12月31日三讀通過反滲透法，是為了捉拿國民黨2020大選候選人韓國瑜，這樣即使韓國瑜當選也會無效，以確保蔡英文能連任執政，並讓民進黨在「立法院」席次過半（57席）。

中華泛藍協會副理事長、國民黨前國發院長林忠山、政治大學外交系教授李明、孫文學校北院院長林定芃、前「立委」錢達、輔仁大學退休教授習賢德、新黨不分區「立委」候選人陳麗玲等人上午在「立法院」會議室舉行「反滲透法的爆炸力」記者會。

林忠山表示，民進黨蔡英文執意要在12月31日三讀通過反滲透法，原因很明顯，就是意圖利用這個法來影響2020大選的結果，直接入罪於韓國瑜，這樣即使韓國瑜當選也會無效，以確保蔡英文能連任執政，並讓民進黨在「立法院」席次過半（57席）。

李明指出，好不容易曲折成長的台灣民主政治，如今走到存亡絕續的關頭。過去幾次大型選舉，若民進黨估計局勢對自己不利，奧步就成為解決良方而且屢試不爽，即使韓國與北朝鮮的關係如此緊張，韓國也沒有反滲透法，台灣為何要有反滲透法？如果一旦通過，台灣立即返回極權國家之列，因為該法很大一部分是在壓迫包括韓國瑜在內的泛藍「立委」候選人，他們很有可能會被宣告沒有競選資格或被宣告不當選。

李明說，如果執政黨對自己有信心，大可以在明年投票之後，從容按照一般立法程序，審慎、細緻、周延處理反滲透法，而不是像現在想要強渡關山，他要正告民進黨不要鴨霸，懸崖勒馬；也要昭告民眾，讓他們知道現在所處的環境很危險；更要昭告世人，台灣的民主政治、民主憲政走得非常辛苦、也非常脆弱，請不要在民主憲政正在發芽的時候就予以掐死。

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