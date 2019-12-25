年輕支持者少…韓國瑜反問蔡英文　「為何中老年人支持者少？」

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在25日政見發表會前，抽空接受網紅「志祺七七」專訪。被問到關於年輕人支持度低的問題，韓國瑜解釋因為網路上「黑的太厲害」，另外也盼外界思考，「為何總統蔡英文的中老年支持度低？」

對於不受到年輕人喜歡、支持度低，韓國瑜表示，不擔心年輕人不喜歡，反過來「為什麼人生經歷豐富，走過酸甜苦辣的中老年人不喜歡蔡英文？」生命越豐富越無法接受蔡英文的成績單，這些40歲以上的無法接受，因為他們看穿人生百態。

韓國瑜強調，「為何年輕人不喜歡韓國瑜？而老年人不喜歡蔡英文？」盼外界思考，他認為，民進黨要好好檢討中老年人為什麼不支持蔡英文，而年輕人如果越瞭解候選人，就越會投韓國瑜，因為最關心年輕人就是韓國瑜。

韓國瑜也指出，接下來會大力投資年輕人，啟動國家人才培養的建設，送大學生出國交換一年，一個學生補助100萬，這個計畫叫做「人才大培育計畫」、「滿天星計畫」，每個年輕人像星星 ，政府在你年輕推你一把，一年後接受這個計畫的朋友，第一語言進步，二解決困難問題的程度增加，三交朋友的能力增加，四年輕人變勇敢。

韓國瑜說，對年輕人來說，沒有勇敢就會往後退，所以特別重視年輕人勇敢，估計一年政府要花400億，政策公開後吸引許多企業捐款，很多華僑聽到這個計畫，更主動說可以讓出國的學生住我的房子，他強調，「年輕朋友越瞭解政見，一定會投韓國瑜。」

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