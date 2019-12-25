政見會／蔡英文搶頭香到場！韓國瑜被問準備情形...「摸男記者頭」





▲韓國瑜出席總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日下午2時登場，由總統蔡英文再度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。三位候選人在下午一點陸續到場，蔡英文搶頭香。韓國瑜最晚到場，聽到記者問準備情形，他沒有回答，僅笑著摸了摸男記者的頭。

第二場總統電視政見發表會25日下午2時登場，力拚連任的總統蔡英文將搶攻「政績」，把重要施政以及願景傳遞給國人；韓國瑜主打經濟議題，同時也會表達對反滲透法的意見；宋楚瑜也是專攻反滲透法，希望台灣能「很務實」地了解世界趨勢的變化。

根據中選會的規劃，三位總統候選人下午1時抵達中視現場，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘。

政見會下午兩點開始，蔡英文在中午12點55分到場，身穿白色T加藍灰色西裝外套，一臉笑容和記者揮手，還用口語回答已經吃飽了。接著到場的宋楚瑜則是一身藍灰色西裝、搭配黑色西裝褲還有橘色領帶，氣色相當不錯。最後到場的是韓國瑜，同樣是滿臉笑容，面對記者提問政見會準備情況，他沒有回答，反而是舉起手「摸記者頭」。





▲宋楚瑜出席總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文出席總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）