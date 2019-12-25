衝上發燒影片第一！韓國瑜上「博恩夜夜秀」　點閱數半天破百萬

▲韓國瑜上《博恩夜夜秀》接受訪問影片，一天內破百萬點閱數，話題不斷。（圖／翻攝STR Network YouTube）

圖文／CTWANT

網路美式脫口秀節目《博恩夜夜秀》昨（24）晚播出國民黨總統候選人韓國瑜訪問，韓國瑜開頭就自嘲「你們最愛的韓導來了」，對於主持人不斷開玩笑的戲謔也回說「盡量開玩笑，我不介意」，影片PO出到今（25）日，12小時的點閱數已破百萬人次，討論度相當高。

有網友注意到影片播出的點閱數留言說，「從影片上傳不到一小時就30萬，睡前37萬，早上醒來看竟有87萬，不到10小時這樣的觀看次數也太可怕！」也有網友說應該馬上就會破百萬了，更有網友說台灣政治許多年來就是政黨的惡鬥，不管喜歡或不喜歡，年輕人要有自主選擇能力，不是媒體講什麼就信什麼，他說自己不是韓粉也不是英粉，只是希望大家多看多瞭解，別只聽單一方說法，大量的網友留言也引發相當大的迴響。

《博恩夜夜秀》昨晚播出「韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！」主持人博恩首度正面訪談這位長期以來被他開玩笑的對象，吸引眾多韓黑、韓粉緊盯畫面，談話內容從請假參選、迪士尼樂園到愛情摩天輪，韓國瑜全都一一回答。

更多 CTWANT 報導

【女神好激情1】大街褻瀆女神太超過 陳綺貞喇舌新歡被頂

年輕辣媽帶兒看五月天演唱會 「超仙美貌」網暴動：也太美！

外送員敲門「你好我馬英九」 長髮妹傻眼笑噴「我素顏醜爆耶！」