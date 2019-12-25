賴清德談韓國瑜抱女嬰　黃暐瀚大讚：我看到了他的高度

▲女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前在新北參加「寶寶爬行比賽」時，因親吻女嬰在網路上掀起討論。身為醫師的民進黨副總統候選人賴清德被問及此事時，僅說「這個會有什麼問題嗎？」對此，媒體人黃暐瀚大讚，看到賴清德的高度。

黃暐瀚25日在廣播節目與臉書上表示，不管是運動場上、人生舞台或是選舉，輸贏永遠不會是最重要的事，明年1月11日後，會有贏家，也會有輸家，但有高度的人，不管輸贏，都能贏得人民的尊重。

黃暐瀚提到，在韓國瑜抱女嬰事件中，「賴清德院長，讓我看到了他的高度」，儘管記者兩度提問引導，希望賴清德批評韓國瑜，賴清德依舊回答「這會有什麼問題嗎？」

黃暐瀚認為，選舉總會有輸贏，做人須得有高度，該是台灣人想想，選舉到底是要讓社會變得更好還是更壞？選誰都好，台灣想贏，就得放下仇恨，不要雙標才可能贏。

其他人也看了這些...

►韓國瑜一抱親頭「女嬰大爆哭」！醫師傻眼…曝恐怖案例

►又親又抱嬰兒爆哭 王淺秋籲別惡意炒作：別人遞嬰兒、韓國瑜「被動接受」

►醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋感染皰疹病童照 女嬰爸提告：又不是流浪漢

其他熱門新聞...

►韓國瑜親女嬰照惹議 姜冠宇：道歉會扭曲我原意，PO文是衛教

►爆哭女嬰父親發聲明提告醫師、媒體：沒有誰強把寶寶搶去拍照！

►音檔還原／「韓國瑜不是流浪漢」 女嬰父親告姜冠宇PO皰疹合成照：類似網軍打手



►超越藍綠，就靠她了